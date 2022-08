Cât costă alimentele de bază în România comparativ cu Spania, Italia și Franța. Produse mai scumpe și cu 40% față de 2021

O analiza a Comisiei Europene arata ca preturile alimentelor de baza au crescut, in tara noastra, in medie cu 15,5 procente, fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa, unele produse sunt mai scumpe si cu 40%.

Astfel, am ajuns sa platim pentru cosul zilnic mai mult ca italienii, spaniolii sau francezii, conform stirileprotv.ro. Pentru lapte, oua, si orez, dam, in medie si cu 20% mai mult, in conditiile in care salariile romanilor sunt mult mai mici.Cat costa produsele de baza in Romania, Italia si SpaniaPentru analiza au fost alese preturile practicate de un hipermarket care are reprezentanta si in toate aceste tari si au fost comparate preturile produselor similare, transformand euro la cursul de 5 lei.Cat costa produsele de baza in RomaniaO caserola de pui - 22 de lei,Branza - 6,5 leiIar pentru patru iaurturi si un pachet de biscuiti pretul a fost usor mai mare ca in strainatate.Total: 59,1 leiCat costa puiul, lactatele si un pachet de biscuiti in SpaniaO caserola pulpe de pui: 23,5 leiBranza - 125 grame: 4,45 leiPatru iaurturi naturale: 10 leiUn pachet de biscuiti cu ciocolata: 16,45 leiTotal: 54,4 leiPreturile alimentelor in ItaliaO caserola pulpe de pui: 23 leiBranza - 125 grame: 5,45 leiPatru iaurturi naturale: 11,45 leiUn pachet de biscuiti cu ciocolata: 14,95Total: 54,85 leiAceste calcule ne sunt confirmate si de romanii stabiliti in aceste tari.Cu o inflatie care a crescut galopant in ultimele luni pana la 15 procente, preturile alimentelor din magazinele noastre au ajuns sa le egaleze sau chiar sa le depaseasca pe cele din strainatate.Laptele, orezul si rosiile sunt mai scumpe in Bucuresti decat in Barcelona, de exemplu. Si tot in Capitala platim mai mult pentru oua, lapte si apa, decat in Napoli ori Bologna.Diferenta de preturi intre Bucuresti si Barcelona1 l lapte: Romania - 1,22 euro; Barcelona - 0,94 euro1 kg orez: Romania - 1,43 euro; Barcelona - 1,26 euro1 kg rosii: Romania - 2,10 euro; Barcelona - 1,91 eur o10 oua: Romania - 2,49 euro; Barcelona - 2,44 euro1 l lapte: Romania - 2,49 euro; Bologna - 1,12 euro1,5 l apa: Romania - 0,58 euro; Bologna - 0,38 euroChiar daca avem preturi asemanatoare la unele produse cu cele din afara, la final de luna, romanii sufera mai mult.