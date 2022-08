Banca Angliei: Cea mai mare prăbușire a nivelului de trai din ultimii 60 de ani în Marea Britanie! Cât va dura recesiunea

Banca Angliei a revizuit in sus prognoza de inflatie pentru Marea Britanie, operand cea mai mare majorare de dobanda din ultimii 27 de ani.

Estimarile specialistilor anunta inflatie mare pe tot parcursul lui 2023 si o cadere a puterii de cumparare a populatiei fara precedent in ultimii 60 de ani.Economia va intra in recesiune inca din 2022 si isi va continua evolutia negativa cel putin un an de zile, lira sterlina s-a devalorizat, somajul va creste.Preturile energiei, principala cauzaExplozia preturilor din zona energiei va continua pe tot parcursul lui 2022, anticipeaza specialistii de la Banca Angliei, fapt ce va duce la noi salturi ale ratei inflatiei, peste cele prognozate pana acum, cu consecinte majore asupra economiei si nivelul de trai al populatiei.Prin urmare, in incercarea de a tempera uriasele presiuni inflationiste, Banca Angliei a adoptat cea mai semnificativa majorare a ratei dobanzii din ultimii 27 de ani.Majorarea cu jumatate de punct, pana la 1,75%, a fost sustinuta de opt dintre cei noua reprezentanti ai bancii, care au mentinut, de asemenea, promisiunea de a actiona din nou in viitor, daca va fi necesar, ceea ce ar putea pune in discutie majorari similare pentru urmatoarele sedinte, anunta Bloomberg.Spre deosebire de Banca Centrala Europeana, care s-a remarcat prin ezitari indelungate si lipsa cronica de actiune, in prima jumatate a lui 2022, Banca Angliei este printre primele banci centrale care a majorat dobanzile cu cel putin 50 de puncte de baza dintr-o data in acest an.Masura a fost luata in contextul in care oficialii au prezis ca recesiunea din Marea Britanie va incepe in trimestrul al patrulea si va dura pana anul viitor.Mai mult decat atat, din cauza inflatiei in crestere, Banca Angliei avertizeaza ca Marea Britanie se indreapta spre mai mult de un an de recesiune.Tendinta se va pastra si in 2023Acesta este cel mai considerabil declin de la criza financiara pana in prezent. Analistii se asteapta ca economia Angliei sa scada in total cu aproximativ 2,1%.De asemenea, Banca Centrala a Angliei a revizuit in sus prognoza pentru evolutia inflatiei la 13,3% in octombrie, pe fondul cresterii preturilor la gaze, si a subliniat faptul ca marirea preturilor va ramane ridicata pe tot parcursul anului 2023.Acest lucru va accelera o criza a costului vietii care