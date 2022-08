Comertul electronic, popular in U.E. Ce achizitii au facut romanii si europenii in 2021?

Comertul online a devenit foarte popular in tarile Uniunii Europene. Anii marcati de pandemie au accelerat sectorul e-commerce, iar romanii si europenii au inceput sa aprecieze din ce in ce mai mult posibilitatea de a face cumparaturi la un click distanta, comoditatea si faptul ca magazinele online si-au adaptat rapid gama de produse la nevoile din piata.

Un alt avantaj este si faptul ca au sansa de a compara preturi, de a de informa rapid asupra produselor si de a afla impresiile celorlalti clienti. Datele Eurostat in privinta e-commerce, relevante pentru anul 2021, arata ca 74 % dintre utilizatorii de internet din UE au facut cumparaturi online anul trecut, iar 42% dintre ei au facut achizitii intre 100 si 500 de euro.Achizitiile online in 2021Sexul, varsta sau nivelul de educatie sunt doar cativa dintre factorii care influenteaza activitatile din sectorul comertului electronic. Statisticile Eurostat arata ca pentru barbati, ponderea cumparatorilor online in randul utilizatorilor de internet este putin mai mare decat a femeilor (74 % si, respectiv, 73 %), in timp ce persoanele cu varste intre 25 si 34 de ani sunt cumparatori online mai activi decat alte grupe de varsta.Si studiile reprezinta un element important. De exemplu, utilizatorii de internet cu un nivel de educatie mai avansat cumpara mai mult online decat cei cu studii mai reduse. Totodata, studentii fac mai multe achizitii online decat pensionarii.Ce au cumparat romanii si europenii din magazinele online?Principalele achizitii online facute anul trecut au fost haine, pantofi si accesorii. 68% dintre achizitiile clientilor din U.E. au reprezentat aceste produse. Pe locul urmator se situeaza alimentele comandate de la servicii de catering sau fast-food.Tot la un click distanta au fost achizitionate si accesorii pentru casa sau produse de gradinarit (29 %), cosmetice, produse de frumusete sau wellness (27 %), urmate de carti, reviste sau ziare (25 %).Criteriul de varsta isi spune si de aceasta data cuvantul. Astfel, potrivit statisticilor oficiale, cei din grupa 16-24 de ani au cumparat online in general haine si accesorii si au comandat alimente.Persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 si 54 de ani cumparau haine (inclusiv imbracaminte sport), incaltaminte sau accesorii (71 %), livrari din restaurante, lanturi de fast-food, servicii de catering (34 %), mobilier, accesorii pentru casa sau produse de gradinarit (32 %).Grupa de varsta 55-74 cumpara imbracaminte