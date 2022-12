Ce trebuie să știe românii cu mai multe contracte la electricitate pe numele lor. ”Unii sunt puși într-o situație umilitoare”

Legea plafonării prețului la energie îi pune în încurcătură pe românii care au mai multe case. Ei pot primi un preț preferențial doar pentru locuința unde au adresa din buletin.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță spune că articolul din legea plafonării prețului la energie electrică privind cazul în care deții mai multe locuințe a apărut din "dorința de a face legi antibogați, acolo unde nu sunt de fapt bogați".Asociația Energia Inteligentă a sesizat anomaliile din legea plafonării prețului la energie electrică și a propus ca ANRE să realizeze o verificare și să trimită fiecărui furnizor o bază de date cu clienții care nu mai trebuie să depună declarații pe proprie răspundere pentru că au un singur loc de consum unde beneficiază de preț plafonat."Ne bucură faptul că această propunere este discutată și astfel milioane de consumatori nu mai trebuie să depună aberanta declarație prin care să declare că nu mai beneficiază de preț plafonat la alt loc de consum.Noua Lege a plafonării prețului la energiei stabilește că prețul plafonat sub 1,3 lei/kWh se aplică exclusiv pentru "locurile de consum de domiciliu/reședință".Această situație determină necesitatea ca un furnizor să acorde aceste plafonări și să-și recupereze banii de la stat exclusiv în situația în care se asigură că clientul casnic beneficiază o singură data de preț plafonat la un singur loc de consum", a transmis Dumitru Chisăliță.Ce spune legea plafonării prețului la energia electricăÎn aceste condiții furnizorul trebuie să fie informat și să primească o declarație pe proprie răspundere că acesta are un singur loc de consum unde va beneficia de preț plafonat și care este acela și să declare tot pe proprie răspundere că nu are un alt loc de consum unde poate beneficia de preț plafonat sub 1.3 lei/kWh: "poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe proprie răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum.""Astfel, legea este clară, nu poți să-ți alegi chiar unde vrei tu să spui că vrei să ai preț plafonat. Dar care este diferența între domiciliul și reședință:Domiciliul, conform art. 87 din Codul Civil, „este acolo unde aceasta declară că îşi are locu