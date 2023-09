China ripostează în fața SUA - TradeVille

Vânzări In Creștere In Comerțul Cu Amănuntul

In primele șapte luni ale acestui an, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (exceptând autovehiculele si motocicletele) a crescut, atât ca serie bruta cu 2.7%, cat si ca serie ajustata sezonier cu 2.6% fata de perioada similara a anului trecut. Intre 1 ianuarie – 31 iulie 2023, cea mai mare creștere a cifrei de afaceri s-a înregistrat pe segmentul vânzărilor predominante de produse nealimentare, indicii volumului cifrei de afaceri fiind de 104.4 (serie bruta), respectiv 104.1 (serie ajustata). (Sursa: INS)Mașinile Electrice Chineze Vor Sa Cucerească Piața EuropeanaMașinile electrice chineze reprezintă "o amenințare reala" pentru industria auto europeana, conform lui Christian Kames, directorul general al firmei de consultanta financiara Lazard. In cadrul conferinței IAA Mobility din Munchen din acest an, numarul companiilor chineze participante a crescut semnificativ fata de evenimentul anterior. Aproximativ 40% dintre prezentatorii la conferința provin din Asia, in timp ce numarul expozanților chinezi prezenți a crescut de la 29 in 2021 la 75 in acest an, conform IAA Mobility. In total, sunt aproape 750 de expozanți din 38 de tari. Creșterea numărului de companii chineze prezente indica faptul ca aceste firme doresc sa cucerească piața europeana. (Sursa: CNBC)Volumul Vânzărilor Cu Amănuntul Scade In Luna IulieVolumul vânzărilor cu amănuntul in zona euro a înregistrat o scădere in luna iulie, aceasta datorându-se, in principal, reducerii achizițiilor de carburanți auto. Astfel, volumul vânzărilor cu amănuntul in cele 20 de tari care folosesc moneda euro a scăzut cu 0.2% in luna iulie fata de iunie si au fost cu 1% mai mici comparativ cu iulie 2022. Prin comparație, analiștii estimaseră o scădere lunara de 0.1% si o scădere anuala de 1.2%. (Sursa: MarketScreener)China Ripostează In Fata SUAGuvernul chinez a cerut agențiilor guvernamentale sa înceteze utilizarea telefoanelor iPhone si a altor dispozitive electronice străine la locul de munca, pe fondul disputelor in derulare cu SUA. Aceasta mișcare poate fi văzută ca represalii din partea guvernului chinez, in condițiile in care guvernul SUA a interzis utilizarea anumitor produse si servicii chineze de către agențiile guvernamentale in ultimii ani, inclusiv TikTok si Huawei. De asemenea, SUA a impus restricții la exportul de semiconductoare si echipamente pentru semiconductoare către China, in numele securității naționale. (Sursa: SeekingAlpha)Connections Consult Preț curent 4.02 RON ( -1.95% ) MCap 52.5M P/E 12.26Connections Consult, companie specializata in tehnologie, a informat piața cu privire la semnarea unui contract semnificativ cu o instituție publica. Obiectul contractului li reprezintă livrarea de produse software si echipamente hardware de securitate cibernetica. Soluțiile ar urma sa fie livrate pana la finalul anului 2023, iar suma totala se ridica la 56.4 mil. RON. (Sursa: BVB)Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.382 RON ( -1.55% ) MCap 28.7M P/E 7.972IHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii despre lansarea unor noi produse si servicii Smart Home sub brandul propriu, si anume camerele de supraveghere iHunt Smart Cloud Battery Camera 9 PRO, iHunt Smart Cloud Camera 3 PRO si iHunt Smart Cloud Camera 6 PTZ PRO. Aceste 3 camere de supraveghere vin cu serviciul de stocare in cloud inclus si gratuit timp de 1 an, după care serviciul de stocare in cloud poate fi prelungit prin diverse pachete achiziționate ulterior. Compania urmărește astfel sa obțină venituri pe termen lung din produsele inițiale si introduce propriul serviciu de cloud pentru a fideliza clienții din domeniul securității si supravegherii video. Expedierea primelor unități va începe din 6 septembrie 2023. (Sursa: BVB)Enbridge Inc Preț curent 33.33 USD ( -6.17% ) MCap 67.1B P/E 20.23Dominion Energy a agreat vânzarea afacerilor sale de distribuție de gaze naturale către Enbridge, pentru 14 mld. USD. Daca achiziția se finalizează, Enbridge va deveni cel mai mare distribuitor de gaze naturale din America de Nord. Enbridge va plăti 9.4 mld. USD, iar restul sumei pana la 14 mld. USD se va finanța prin datorii, achiziția celor trei unități ale Dominion Energy facandu-se exclusiv cu cash. (Sursa: FT)Polestar Automotive Holding Preț curent 3.21 USD ( -3.31% ) MCapProducătorul suedez de vehicule electrice, Polestar, are planuri de a lansa un smartphone in luna decembrie, in paralel cu livrările primului sau vehicul utilitar sportiv in China. Polestar 4 va fi a treia mașina a companiei vânduta in China, pe măsura ce își intensifica expansiunea in cea mai mare piața de vehicule electrice din lume. Compania planifica sa înceapă producția Polestar 4 in acest an pentru piața chineza, cu livrări programate pentru sfârșitul acestui an. In paralel, Polestar face o mișcare mai puțin obișnuita prin lansarea unui smartphone sub brandul sau. (Sursa: CNBC)Apple Inc. Preț curent 184.10 USD ( -2.95% ) MCap 2.87T P/E 30.31Apple a achiziționat BIS Records, o casa de discuri suedeza cu o vechime de 50 de ani, specializata in muzica clasica, in cadrul eforturilor sale continue de a atrage fani ai muzicii clasice. BIS Records va fi integrat in serviciile Apple Music Classical si Platoon. Gigantul tehnologic a lansat aplicația de streaming Apple Music Classical in primăvara acestui an, prezentand-o ca o modalitate pentru abonații săi de a accesa peste 5 mil. de piese clasice care pot fi căutate după date precum compozitorul, dirijorul sau numarul de catalog. (Sursa: CNBC)Moderna Preț curent 108.24 USD ( -1.02% ) MCap 41.2B P/E 34.18Noul vaccin împotriva Covid-19 produs de Moderna a generat o puternica reacție imunitara împotriva tulpinii omicron BA.2.86, care este monitorizata cu atenție de către oficialii din sănătate. Doza a generat o creștere de 8.7 ori a anticorpilor protectori. Agenția pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a declarat ca noua tulpina de omicron, cunoscuta si sub numele de “Pirola”, ar putea avea o capacitate mai mare de a evita anticorpii din infecțiile si vaccinările anterioare. Moderna devine astfel prima companie care furnizează date despre eficacitatea noului vaccin. (Sursa: CNBC)Roku, Inc. Preț curent 86.19 USD (2.94% ) MCap 12.1B P/E -18.40Roku Inc, companie americana cunoscuta pentru dispozitivele si platforma sa de streaming, a anunțat ca vrea sa concedieze peste 10% din personal, majorandu-si totodată previziunile privind veniturile pentru al 3-lea trimestru. Astfel, compania se așteaptă la vânzări cuprinse intre 835 si 875 mil. USD, comparativ cu estimările anterioare de 815 mil. USD. In plus, Roku a declarat ca intenționează sa consolideze spațiul de birouri si sa își restructureze lista de conținut pentru a reduce cheltuielile. Ca urmare a anunțului, acțiunile companiei au crescut cu peste 12.5%. (Sursa: CNBC)Uipath, Preț curent 16.22 USD (0.25% ) MCap 9.2B P/E -38.73Dezvoltatorul de software, UiPath, a încheiat T2 2023, raportând venituri anuale recurente (ARR) in creștere cu 25% fata de aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a respectării strategiei si a controlului operațional. Uipath, Preț curent 16.22 USD (0.25% ) MCap 9.2B P/E -38.73Dezvoltatorul de software, UiPath, a încheiat T2 2023, raportând venituri anuale recurente (ARR) in creștere cu 25% fata de aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a respectării strategiei si a controlului operațional. Ca urmare a menținerii cheltuielilor la același nivel si a creșterii veniturilor totale, compania si-a înjumătățit pierderea neta, la 60 mil. USD, comparativ cu T2 2022. Compania a anunțat un parteneriat cu Peraton, companie de securitate naționala si tehnologie, pentru a extinde automatizarea bazata pe cloud in SUA, in sectoarele serviciilor de informații, al apărării si in sectorul civil federal din SUA. (Sursa: Raport companie) 