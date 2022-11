Surpriza unui client Enel, proaspăt proprietar de contract. S-a trezit facturat de furnizor după media kWh consumați de altă persoană

Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaz metan ar trebui să-i ajute pe clienții individuali care consumă în limitele impuse la reglementare.

Sunt însă persoane care, deși nu fac risipă de curent electric, se trezesc cu sume uriașe de plată.Un astfel de caz a fost semnalat pe un grup de clienți ai unui furnizor de energie . Unul dintre utilizatori a povestit cum o persoană apropiată a primit facturi cu sume mari la scurt timp după ce a devenit proprietarul unui apartament, deși nu consumase peste limita plafonată.”Bună seara. De curând un prieten foarte bun a devenit clientul minunatului Enel la un tarif de 4 lei și ceva per kWh. I-au venit primele facturi pe 2 luni de aprox. 2.700 lei. Ideea este că el este proaspăt proprietar la apartamentul unde a trecut la Enel și nu avea idee că media consumului pe 2021 a fost de peste 300 kWh și că NU va beneficia de "ocrotirea" ordonanței în cauză. Cei de la Enel nu i-au comunicat acest lucru când a semnat contractul și când a mers la ei i-au aruncat ordonanța în față.Așadar, reclamantul a moștenit media consumului de kWh a vechiului proprietar, deși s-a înscris în sistem drept client nou.După ce a intrat în posesia facturilor pe anul 2021, a realizat că de fapt media consumului este mult mai mică de 300 kWh. Deci plângerea către Enel plus cele către ANPC și ANRE sunt absolut justificate acum”, scrie internautul care îi întreabă pe ceilalți utilizatori dacă mai cunosc astfel de situații și ce se mai poate face în acest sens.Postarea a stârnit controverse, utilizatorii grupului postând mesaje prin care și-au arătat indignarea față de furnizorul respectiv.”Asta nu poate fi corect! Mare măgărie!”, a scris o persoană.”Să meargă să discute, eu cred că există o rezolvare pentru că el este client nou”, l-a îndemnat un internaut.”Nu există nicio rezolvare. Singura varianta este instanța de judecată”, a scris altul.”Acea ordonanță era dată pentru plafonarea facturilor. Practic, stipula că, în privința consumului clientului, să se aplice tariful cel mai favorabil. Cel mai adesea, însuși tariful prevăzut în contractele Enel Fix era cel mai mic.Cum mama naibii a ajuns o ordonanță de plafonare a tarifelor să reprezinte o ocazie pentru Enel să majoreze tarifele, trecând peste propriile angajamente contractuale? Iar despre aberația pe care ne-o semnalați aici, nu am cuvinte...!Sper ca măcar Dumnezeu să-i aibă în mila sa pe acești hoți, dacă ANRE tot nu face nimic!!...”, se plânge un alt utilizator.Alții speră că la un moment dat, când se va face regularizarea, clienții care au plătit în plus își vor primi banii înapoi.”Eu știu că în februarie se face regularizare și dacă media pe anul trecut este mai mică de 255 atunci primește banii înapoi”, a mai spus un internaut.”Se face media in februarie 2023 pe 2022 si atunci vor primi mulți facturi de regularizare. Să vezi distracție dacă au fost plafonați si au consumat mai mult de 255 lună să vezi ce sume astronomice vor primi”, este de părere alt internaut.Însă nu numai clienții Enel au astfel de probleme.”Aceași problemă o am si eu cu CEZ. Se pare ca “am luat țeapă” banii pe facturi nu îi mai primesc înapoi”, scrie un alt abonat.Conform OUG adoptată de guvern, marii consumatori industriali vor avea un preț maximal de 1,3 lei kwh.De asemenea, consumatorii casnici vor plăti următoarele prețuri maximale:0,68 lei, dacă consumă până în 100 kwh0,8 lei, dacă consumă până la 255 kw1,3 lei, dacă consumă peste 255 kw, cu specificația că vor plăti primii 255 la valoare de 0,8 lei.Prețul maximal pentru IMM-uri va fi 1 leu kwh.