CNAIR a anunțat câştigătorul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţie a secțiunii 2 din autostrada Sibiu - Piteşti, între Boiţa şi Cornetu.

Valoarea contractului este de 4,25 miliarde lei fără TVA."Joi, 30.12.2021, urmare a finalizării procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 2 a Autostrăzii Sibiu – Pitesti, Boiţa – Cornetu. Ofertantul desemnat câştigător este asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, cu preţul de 4.250.006.315,00 lei fără TVA", anunţă CNAIR.Sursa de finanţare este din fonduri europene nerambursabile.Durata de proiectare şi execuție a acestei secţiuni este de 68 luni, din care 18 luni durata de proiectare şi 50 de luni durata de execuţie lucrări.Durata de garanţie a lucrărilor este de 120 de luni.Traseul are o lungime de 31,33 km.Această secţiune conţine următoarele lucrări principalele: 49 de poduri şi viaducte; 7 Tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m şi 1.590 m; ecoduct în zona localităţii Lazaret.Semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după finalizarea procesului de avizare a acestuia.Ce se întâmplă cu celelalte secțiuniAstfel, Secţiunea 1 (Sibiu – Boiţa) de 13,17 km este în faza de execuţie si are termen de finalizare: 2023.Secţiunea 3 (Cornetu – Tigveni) de 37,4 km este în faza de licitaţie pentru contractul de proiectare şi execuţie. Deschiderea ofertelor: ianuarie 2022.Secţiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeş) de 9,86 km este în faza de proiectare. Are termen de finalizare anul 2025.Secţiunea 5 (Curtea de Argeş – Piteşti) de 30,35 km, este în faza de construcţie. Are termen de finalizare anul 2025. ...citeste mai departe despre " A fost finalizată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor celei de-a doua secțiuni a autostrăzii Sibiu-Pitești. CNAIR a anunțat câștigătorul " pe Ziare.com