Comerțul cu amănuntul își continuă creșterea - TradeVille

In primele cinci luni din 2023, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 3.3% ca serie bruta fata de aceeași perioada a anului trecut. Creșterea înregistrata in primele 5 luni se datorează, în principal, vânzărilor de produse alimentare, băutură si tutun (+5.1% vs 5L 2022) și comerțului de produse nealimentare, care a marcat un avans de 5% vs 5L 2022. De asemenea, comerțul cu amănuntul s-a majorat în luna mai 2023 fata de luna precedenta cu 7.3% ca serie bruta, impactat în special de vânzările de carburanți pentru autovehicule, cu un avans de 20.3% urmate de vânzările produselor nealimentare, cu un avans de 8.8%. (Sursa: INS)Tranzacții M&A în S1 2023 – Număr Record, Valoare în ScădereÎn România, fuziunile și achizițiile realizate în S1 2023 au avut o valoare totala de 3.7 mld. USD, potrivit EY România. Valoarea este cu 11% mai mica decât in S1 2022. Totuși, numărul tranzacțiilor de acest tip au atins un nivel record. Nivelurile de activitate ale acestei piețe au arătat o redresare fata de S2 2022. Circa 87% dintre tranzacțiile realizate in S1 2023 au fost acoperite de investitorii strategici. Cele mai atractive sectoare au fost Imobiliare, Ospitalitate si Construcții (27 de tranzacții), Tehnologie (22 de tranzacții) si Produse de Consum & Retail (21 de tranzacții). (Sursa: Economedia)Aproape 500,000 de noi joburi, în iunie, în SUASectorul privat american a adăugat un total de 497,000 de locuri de munca in luna iunie. Aceasta cifra depășește estimările analiștilor si poate semnala o redresare a pieței muncii din SUA după dificultățile cauzate de pandemia de COVID-19 si de inflație. Cele mai multe locuri de munca noi au fost create in sectorul serviciilor, cu un total de 278,000 de angajări. Totodată, acesta cifra poate da peste cap planurile FED cu privire la politica monetara. (Sursa: MarketWatch)Comenzile Industriale Din Germania Depășesc AșteptărileIn luna mai 2023, numărul comenzilor industriale din Germania a crescut peste așteptări. Dinamica s-a datorat comenzilor pentru nave maritime, nave spațiale și vehicule militare. Astfel, creșterea ajustata sezonier fata de luna aprilie 2023 fost de 6.4%. Economiștii anticipau o creștere de 1.2%. Totodată, numărul comenzilor industriale din luna aprilie a fost revizuit, indicând o creștere lunara de 0.2%, fata de un declin de 0.4%, raportat inițial. Cu toate acestea, in perioada martie-mai 2023 fata de perioada comparabila a anului trecut, numărul comenzilor industriale a scăzut cu 6.1%. (Sursa: Reuters)Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.296 RON (0.68% ) MCap 170M P/E -510.362Consiliul de Administrație al THR Marea Neagra va organiza, în data de 2 august, o licitație publica cu strigare pentru închirierea activului „Spălătorie” din stațiunea Saturn, Mangalia. Chiria anuala pornește de la 60,000 EUR + TVA, aceasta fiind achitata în trei rate. Garanția de participație la licitație este de 6,000 EUR, pasul de licitare fiind de 1,000 EUR. (Sursa: BVB)Holdingrock1 Preț curent 8.98 RON (4.42% ) MCap 158M P/E -15.12Roca Industry HOLDINGROCK1 a finalizat preluarea pachetului de 99.99997% din capitalul social al Electroplast SA, pentru aproape 45.8 mil. RON. Totodată, compania a preluat creanța Roca Investments, acționarul majoritar al societății, împotriva Electroplast, la un preț de cesiune în valoare de aproape 10.6 mil. RON. (Sursa: BVB)Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0840 RON (0.60% ) MCap 2.23B P/E 2.0721Rompetrol Downstream, diviza de comercializare a carburanților din cadrul grupului Rompetrol, a anunțat câștigarea unui contract de livrare a motorinei pentru locomotivele CFR Călători, în valoare de 49.5 mil. RON, în urma unei licitații. În cadrul contractului, compania va livra timp de 3 luni 9,000 tone de carburant pentru operatorul feroviar de stat. Valoarea contractului este cu mult sub suma de 62.5 mil. RON estimata de CFR Călători la publicarea anunțului de licitație. La finalul primului trimestru din 2023, compania opera o rețea de 1,284 de puncte de comercializare a carburanților. (Sursa: Economica.net)TESLA INC. Preț curent 276.54 USD ( -2.10% ) MCap 875B P/E 74.51Tesla si principalii săi competitori din China au agreat sa renunțe la practicarea de preturi „anormale” pe cea mai mare piața a EV-urilor din lume. În total, 16 producători auto, printre care BYD, Nio, Xpeng si Geely, vor semna un acord menit sa încheie un război al preturilor care a afectat industria auto din China in acest an. Pana de curând, consumatorii chinezi amânau decizia cumpărării de EV-uri, inclusiv datorita faptului ca se obișnuiseră sa vadă reduceri de preț consecutive din partea producătorilor. De exemplu, in primăvara acestui an, anumite modele Tesla produse în Shanghai se vindeau la un preț cu 14% mai mic decât in anul 2022. (Sursa: Reuters)Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 98.96 USD ( -2.82% ) MCap 2.57TProducătorul taiwanez de semiconductori, TSMC, a declarat, in cursul acestei săptămâni, ca nu se așteaptă la un impact direct asupra producției sale ca urmare a deciziei Chinei de a restricționa doua dintre cele mai importante minerale necesare in producția de semiconductori si vehicule electrice. In aceasta săptămâna, guvernul de la Beijing a limitat exporturile de produse fabricate din metale minore de galiu si germanium, pentru a proteja securitatea naționala. Pe fondul anunțului, cotația acțiunilor TSMC si-a extins pierderile, joi, înregistrând o scădere de 2.9% la finalul ședinței de tranzacționare. Compania urmărește îndeaproape vizita secretarului de stat al Trezoreriei SUA la Beijing, stabilita in aceasta săptămâna, un eveniment important pentru factorii de decizie din cadrul companiei. (Sursa: Reuters)AIRBUS Preț curent 129.42 EUR ( -2.60% ) MCap 101BAirbus si-a majorat cu 6% numărul de comenzi livrate in prima jumătate a acestui an, pana la 316 aeronave. Informația este furnizata de către surse din industrie. In luna iunie, Airbus a livrat 72 de aeronave (+20% vs. iunie 2022). Ținta privind livrările acestui an este de 720 aeronave. Directorul comercial al companiei a precizat ca se întrevede un trend pozitiv in ceea ce privește livrările, după un început de an dificil, datorat problemelor logistice specifice industriei. (Sursa: Reuters)Bank of America Corporation Preț curent 28.28 USD ( -2.75% ) MCap 228B P/E 8.43Bank of America va majora dividendul trimestrial cu 9%, pana la 0.24 USD/acțiune, începând cu T3 2023. Este cea mai mare valoare a dividendului trimestrial după anul 2008, când acesta era de 0.32 USD/acțiune. Anunțul vine in urma publicării rezultatelor testului de stres realizat de Rezerva Federala Americana (Fed). Vinerea trecuta, competitori precum JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley si Goldman Sachs au anunțat, la rândul lor, majorări ale dividendelor trimestriale. In prezent, Bank of America poarta discuții cu Fed cu privire la concilierea diferențelor dintre propriile rezultate privind testul de stres si rezultatele obținute de Fed. (Sursa: Reuters)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc