Comisia Europeană ar putea interzice importurile de cereale din Ucraina în România. Petre Daea: ”Țara noastră este protejată de decizie”

Comisia Europeană ar putea interzice, până pe 5 iunie, importurile de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, ulei de floarea-soarelui din Ucraina în România, dacă statele membre care au decis unilateral să interzică importurile nu vor renunţa la decizie, şi va aloca de urgenţă României sprijin financiar din pachetul de 100 de milioane euro stabilit pentru cele cinci ţări membre vecine Ucrainei, afectate de importurile masive, a anunţat ministrul Agriculturii Petre Daea.

Ministrul PSD care a adăugat că, până în prezent, prin ţara noastră au trecut 7,3 milioane tone de cereale, dintre care două milioane de tone au rămas în România.Ministrul Daea a mai explicat, după ce a participat marţi la Consiliul Agricultură şi Pescuit de la Bruxelles, că o decizie de a sprijini România a fost luată de către comisarii europeni, dacă Polonia, Ungaria, Bulgaria şi Slovacia nu vor renunţa la măsura unilaterală prin care au interzis importurile de produse agroalimentare din ţara noastră.„Majoritatea statelor au fost de acord cu aceste sume, iar pe urmă, prin grupul de lucru, să sse valideze şi apoi să intrăm pe drumul juridic necesar pentru a putea primi sumele respective. Dacă ţările celalate nu renunţă, România va primi, pe de o parte, şi suma şi va primi şi decizia luată de Comisie pentru interzicerea importurilor în România din Ucraina", a afirmat Petre Daea, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul Ministerului Agriculturii.El a făcut o trecere în revistă a întâlnirilor pe care le-au avut la Bruxelles.„Aş vrea să vă spun că este un maraton al întâlnirilor în interesul fermierilor şi al ţării, ştiindu-se foarte bine că săptămâna trecută, vinerea, am avut şi întâlnirea cu ministrul ucrainean, după aceea a fost conferinţa de presă, după care am plecat imediat la Bruxelles. Am plecat pentru a intra în tiparul de lucru cu specialiştii de acolo, în aşa fel încât comunicarea instituţională să aibă continuitate şi sens şi în acelaşi timp şi conţinut. România are o asemenea situaţie ce poate fi procesată printr-o decizie europeană în aşa fel încât să putem lărgi lista cu produsele care se supun procedurii salvargare excepţională pentru a fi interzise la import din Ucraina. Iată că din aceste discuţii şi întâlniri de lucru a rezultat şi o decizie. A rezultat decizia conform căreia Uniunea Europeană a pus la