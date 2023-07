Construcțiile iau avânt - TradeVille

Segmentul De Construcții – In Plina Creștere

In luna mai 2023, fata de aprilie 2023, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 19.9% ca serie bruta si cu 3.7% ca serie ajustata, in timp ce creșterea anuala a fost de 10.7% ca serie bruta si de 11.4% ca serie ajustata. In primele 5 luni ale anului volumul lucrărilor de construcții a crescut, fata de aceeași perioada a anului 2022, cu 11.3% ca serie bruta si cu 12.3% ca serie ajustata. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat in segmentele de lucrări de reparații capitale (+31%), lucrări de construcții noi (+11.7%) si lucrări de întreținere si reparații curente (+2.6%). (Sursa: INS)Volum Crescut De Servicii Furnizate PopulațieiVolumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut, in luna mai 2023, cu 20% ca serie bruta si cu 1.3% ca serie ajustata, in timp ce rata anuala de creștere a fost de 15.2% ca serie bruta si de 19.5% ca serie ajustata. In același timp, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației au crescut, in luna mai, fata de aprilie, cu 10.5% ca serie bruta si cu 2.1% ca serie ajustata. Fata de acum un an, indicatorul a înregistrat o creștere de 5.1% ca serie bruta si de 4.7% ca serie ajustata, cea mai mare dinamica aparținând segmentului de spălare si curățare a articolelor textile si produselor din blana (+47.7% vs mai 2022). (Sursa: INS)Marea Britanie, Inflație In ScădereInflația din Marea Britanie, in luna iunie, a scăzut mai mult decât așteptările, situându-se la un nivel de 7.9%, ceea ce va atenua o parte din presiunea asupra Băncii Angliei de a continua sa majoreze intr-un ritm alert ratele de politica monetara. Inflația de baza, care exclude preturile volatile ale alimentelor, energiei, alcoolului si tutunului a scăzut, de asemeni, mai mult decât se aștepta, ajungând la 6.9%, de la 7.1% in mai. Astfel, așteptările pentru luna următoare se îndreaptă acum către o creștere a ratelor de dobânda cu 25 puncte de baza din partea BoE fata de 50 puncte de baza, cum se estima la începutul acestei săptămâni. (Sursa: Reuters)Producția Fabricilor Din SUA – In ScădereProducția fabricilor in SUA a scăzut in mod neașteptat in luna iunie, chiar daca, pentru tot trimestrul 2 al anului 2023, aceasta a înregistrat o creștere, in condițiile in care producția de autovehicule a accelerat după doua scăderi trimestriale consecutive. Astfel, producția fabricilor a scăzut cu 0.3% luna trecuta in ritm anual, in timp ce la nivel de trimestru aceasta a înregistrat o rata de creștere anuala de 1.5%, împăcata semnificativ de producția de autovehicule si piese de schimb, care a crescut cu 36.7%. Conform ultimelor date, activitatea naționala a fabricilor americane a rămas sub un prag de 50 puncte, care indica o contracție in industria prelucrătoare, pentru a șaptea luna consecutiv. (Sursa: Reuters)Hidroelectrica Preț curent 113.00 RON (0.00% ) MCap 50.8B P/E 10.37Hidroelectrica a publicat calendarul financiar pentru anul 2023, anunțând piața ca raportul aferent primului semestru al anului curent va fi făcut public pe data de 30 august 2023, in timp ce raportul aferent trimestrului 3 va fi disponibil începând cu data de 14 noiembrie 2023. (Sursa: comunicat companie)The Goldman Sachs Group Preț curent 342.71 USD (1.61% ) MCap 117B P/E 11.73Banca de investiții americana, Goldman Sachs, a înregistrat venituri operaționale, in T2 2023, in suma de 10.9 mld. USD, in linie cu așteptările analiștilor, însă in scădere cu 8% fata de T2 2022. Profitul net/acțiune s-a situat la 3.08 USD (-58% vs T2 2022), sub estimările, si așa pesimiste, ale analiștilor. Banca se confrunta cu un an dificil, in contextul in care veniturile din tranzacționare sunt in scădere, iar sectorul imobiliar din SUA întâmpina dificultăți. (Sursa: CNBC)Carvana Preț curent 53.66 USD (30.88% ) MCap 10.7B P/E -7.20Dealerul de mașini second-hand, Carvana, a anunțat ca a ajuns la o înțelegere cu creditorii săi in vederea reducerii datoriilor totale cu aproximativ 1.2 mld. USD. In urma publicării acestui acord, acțiunile companiei s-au apreciat cu aproximativ 30%, in pre-market. Conducerea companiei a lucrat, mai bine de un an, pentru găsirea unei soluții de reducere a gradului de îndatorare, după ce Carvana a acumulat datorii considerabile in timpul pandemiei. (Sursa: CNBC)Bancorp Preț curent 38.23 USD (4.60% ) MCap 59.6B P/E 9.99US Bancorp a înregistrat, pentru T2 2023, venituri operaționale in valoare de 7.2 mld. USD, in creștere cu 20% comparativ cu trimestrul similar din 2022 si cu 10 mil. USD peste nivelul estimat de analiști. In ceea ce privește profitul net/acțiune, banca a obținut 1.12 USD, cu 0.02 USD peste cat anticipau analiștii. (Sursa: SeekingAlpha)Asml Holding Preț curent 653.3 EUR ( -2.07% ) MCap 259BProducătorul de semiconductori, ASML Holding, a raportat rezultate financiare solide in T2 2023. In acest sens, veniturile operaționale ale companiei au crescut cu 28% fata de T2 2022, ajungând la 6.9 mld. USD, cu 0.16 mld. USD peste cat anticipau analiștii. Profitul net trimestrial s-a situat la 1.9 mld. USD, fiind in creștere cu 35% comparativ cu perioada similara a anului anterior. In urma rezultatelor obținute, conducerea companiei si-a revizuit in sus estimările financiare anuale. (Sursa: SeekingAlpha)Renault SA Preț curent 38.950 EUR (0.85% ) MCap 11.5BRenault si Nissan ar fi ajuns la o înțelegere in ceea ce privește restructurarea alianței dintre cele doua, finalizând astfel un acord, conform unor surse Reuters. Astfel, producătorii de automobile vor avea un acord-cadru prin care producătorul japonez ar urma sa preia pana la 15% din noua unitate de vehicule electrice a Renault, Ampere, in timp ce producătorul francez si-ar reduce participația de 43% din Nissan. Negocierile privind restructurarea relațiilor dintre companii a venit in urma încercărilor directorilor Nissan de a reechilibra alianța construita de fostul președinte, Carlos Ghosn, după ce destituirea acestuia a aruncat producătorul auto in turbulente. Prin încheierea tranzacției restructurate cu Renault, directorii Nissan au posibilitatea de a se orienta către alte provocări, inclusiv o actualizare a strategiei pe termen mediu si o schimbare de abordare in China, unde vânzările Nissan, precum si cele ale altor producători auto mondiali, sunt in declin. (Sursa: Reuters)Teladoc Health Preț curent 26.02 USD (2.64% ) MCap 4.04B P/E -0.57Teladoc Health își extinde parteneriatul cu Microsoft pentru a utiliza serviciile de inteligenta artificiala ale gigantului tehnologic, in vederea automatizării documentației pe platforma de telemedicina. Piața a reacționat pozitiv la aceasta veste, ducând prețul acțiunilor la o creștere cu 6% înainte de tranzacționare. Companiile colaborează încă din perioada de apogeu a pandemiei COVID19, când Teladoc a integrat platforma sa de asistenta virtuala Solo in Microsoft Teams. Intre timp, serviciile IT au devenit căutate de către sectorul de medicina, care încearcă prin soluții de inteligenta artificiala sa acopere uzura personalului cauzata de oboseala pandemica. (Sursa: Reuters)Amazon Com Inc Preț curent 135.15 USD (1.75% ) MCap 1.37T P/E 319.24Autoritatea de supraveghere antitrust din Spania a impus, in cursul acestei săptămâni, amenzi in valoare de 194.1 mil. EUR companiilor Amazon si Apple, pentru ca s-ar fi înțeles pentru a limita vânzarea online a dispozitivelor Apple si ale concurenților din Spania. Astfel, ca urmare a înțelegerii, mai mult de 90% din comercianții cu amănuntul existenți care foloseau Amazon pentru a vinde dispozitive Apple au fost blocați, ceea ce a dus la creșterea preturilor dispozitivelor vândute in Spania. (Sursa: Reuters)Apple Inc. Preț curent 193.31 USD ( -0.15% ) MCap 3.05T P/E 32.43Apple dezvolta programe de inteligenta artificiala similare cu ChatGPT de la OpenAI si Bard de la Google. Compania testează un chatbot denumit "Apple GPT". Știrea a impulsionat prețul cotației cu pana la 2%, creștere care nu a reușit sa se mențină. Pana in prezent, Apple s-a abținut de la orice mișcare importanta in domeniul inteligentei artificiale, in contrast cu cel alate companii precum Google si Microsoft. (Sursa: Reuters)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste)....citeste mai departe despre " Construcțiile iau avânt - TradeVille " pe Ziare.com