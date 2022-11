Ce se întâmplă cu marii consumatori de gaze care nu reușesc să-și găsească furnizori. ”Este o responsabilitate pe care o avem cu toţii”

Eric Stab, directorul general al Engie Romania, a afirmat joi, 3 noiembrie, ca unii clienti noncasnici nu reusesc sa-si gaseasca furnizori de gaze, iar Engie cauta volume de gaze pentru a-i aproviziona pe acestia in regim de ultima instanta.

"Constatam cu ingrijorare ca sunt clienti noncasnici care nu au reusit sa-si gaseasca furnizor. Prin urmare, facem scenarii pentru a ne asigura volumele necesare pentru aprovizionarea acestora (in regim de ultima instanta - n.r.)", a spus el, in cadrul conferintei Focus Energetic.Stab a adaugat ca, pe parcursul iernii trecute, Engie a preluat aproape 100.000 de clienti casnici care au ramas fara furnizor."Am facut eforturi foarte mari pentru a prefinanta schema de compensare si imprumuturi pentru a ne asigura fluxul de numerar necesar. Chiar daca am observat o deschidere din partea autoritatilor in deblocarea situatiei, problema ramane, mai ales ca acum volumele consumate sunt mai mari, implicit si sumele care trebuie recuperate. Orice intarziere in decontarea sumelor poate avea impact semnificativ asupra situatiei financiare a companiei", a aratat oficialul Engie.El a mai spus ca sunt foarte importante masurile de reducere a consumului."Este o responsabilitate pe care o avem cu totii. Si noi, la Engie, derulam o campanie de sensibilizare in aceasta directie. De exemplu, in toate sediile Engie, temperatura ambientala este setata la 19 grade, luminile si laptopurile sunt stinse la plecare, iar pe durata verii a fost oprita climatizarea. De asemenea, avem un set de recomandari pentru clienti cum sa-si reduca consumul de electricitate si gaze naturale. Cred cu tarie ca intr-un domeniu in care nu putem controla foarte multe lucruri, ceea ce putem controla este consumul, iar cea mai ieftina energie este cea pe care nu o consumam", a completat Stab. ...citeste mai departe despre " Ce se intampla cu marii consumatori de gaze care nu reusesc sa-si gaseasca furnizori. "Este o responsabilitate pe care o avem cu totii" " pe Ziare.com