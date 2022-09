Soluția în fața creșterii accelerate a dobânzilor bancare. Ce rol au negocierile cu banca

Dobanda fixa este vazuta de 39% dintre romani drept cea mai buna solutie pentru ei, chiar daca este mai mare decat dobanda variabila, potrivit unui sondaj de opinie realizat de comparatorul bancar Finzoom.ro, la solicitarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar.

Perioada dificila prin care trec debitorii ca urmare a situatiei economice generale si a cresterii dobanzilor ii face pe romani sa fie precauti in a mai contracta un imprumut in perioada urmatoare."Dobanda fixa este vazuta de 39% dintre romani drept cea mai buna solutie pentru ei, chiar daca este mai mare decat dobanda variabila. Raspunsul a fost dat in cadrul unui sondaj de opinie realizat de comparatorul bancar Finzoom.ro, la solicitarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Negocierea cu banca in cadrul CSALB se regaseste printre primele optiuni ale consumatorilor care doresc ameliorarea situatiei lor financiare, dupa refinantarea la propria banca (8%) si rambursarea in avans (7%)", arata CSALB.Masurile ce pot genera procese in instantele de judecata, precum darea in plata, nu reprezinta o varianta dezirabila decat pentru 1% dintre cei 1.484 respondenti care au raspuns chestionarului. Acest lucru arata ca familiile care se confrunta cu cresterea ratelor doresc sa gaseasca o rezolvare a problemelor financiare care sa le permita continuarea contractului, nu pierderea imobilului ipotecat in care locuiesc (in majoritatea cazurilor).Perioada dificila prin care trec debitorii ca urmare a situatiei economice generale si a cresterii dobanzilor ii face pe romani sa fie precauti in a mai contracta un imprumut in perioada urmatoare. Potrivit raspunsurilor date in chestionarul "Relatia ta cu banca", prima optiune pentru 30% dintre respondenti este sa nu se imprumute in perioada urmatoare. A doua alegere (26%) este sa faca un credit de nevoi personale sau sa aleaga un card de credit.Asadar, suma imprumutata sa fie mai mica si mai usor de achitat. Imprumuturile de la familie sau prieteni reprezinta o varianta pentru 16% dintre consumatori, in timp ce creditul pentru achizitia unei locuinte este dorit de doar 7% dintre romani in acest moment.Analizand categoria celor care au imprumuturi (37% dintre respondenti nu au imprumuturi), mai mult de jumatate dintre ei (55%) sunt indatorati mai ...citeste mai departe despre " Solutia in fata cresterii accelerate a dobanzilor bancare. Ce rol au negocierile cu banca " pe Ziare.com