Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2023. Anunțul ministrului Finanțelor

Adrian Caciu, ministrul Finantelor, a declarat miercuri, 27 iulie, ca pensiile vor creste incepand cu 1 ianuarie 2023.

"Cu siguranta, pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023. Cu cat vor creste, acest raspuns va veni in urma "votului" in care economia functioneaza in acest an.Dar, cu siguranta, o crestere va fi, astfel incat erodarea de putere de cumparare suferita cel putin pe al doilea semestru sa fie compensata", a declarat Caciu.De asemenea, tot astazi ministrul Finantelor a anuntat ca romanii isi vor putea amana ratele la banca cu pana la noua luni, iar prevederile se aplica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice. ...citeste mai departe despre " Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2023. Anuntul ministrului Finantelor " pe Ziare.com