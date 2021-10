Ce efecte are, cu adevărat, recenta majorare a salariului minim. Demnitarii care vor primi chiar și 5.000 de lei în plus la leafă

Guvernul a adoptat luni, 4 octombrie, majorarea salariului minim net cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2022. Astfel, salariul brut creşte de la 2.300 lei, cât era la 1 ianuarie 2021, la 2.550 lei.

Un angajat plătit cu minimul pe economie va primi un salariu net de 1.524 lei, ceea ce reprezintă o creștere netă de 138 lei.Creşterea salariului minim brut cu 250 de lei va impacta aproape 2 milioane de români cu venituri mici.Efectele cu adevărat spectaculoase apar în cazul bugetarilor sau demnitarilor cu salarii foarte mari, dacă Guvernul nu va îngheța salariile acestora, potrivit adevărul.ro.Veniturile demnitarilor ar urma să fie crească cu câte 470 de lei pentru fiecare coeficient corespunzător indemnizaţiilor pe care aceştia le primesc în prezent, după cum reiese din calcule.Indemnizaţiile bugetarilor cu funcţii şi ale demnitarilor sunt îngheţate în prezent la nivelul din 2019, respectiv 2.080 lei brut, la care se adaugă un coeficient cuprins între 6 şi 12, în funcţie de ierarhie, potrivit sursei citate.De axemplu, preşedintele României are un coeficient de 12, indemnizaţia actuală de 24.960 de lei și urmează să crească la 30.600 lei/lună, dacă nu se va emite un act normativ privind prelungirea îngheţării veniturilor bugetarilor şi pentru anul 2022.Coeficientele acordate premierului, membrilor Guvernului, secretarilor de stat, consilierilor de stat şi subsecretarilor de stat sunt cuprinse între 11,5 în cazul premierului şi 7 în cazul subsecretarilor de stat, însemnând o majorare lunară a indemnizaţiilor cuprinse între 5.405 lei pentru premier (venit lunar de 29.325 lei, faţă de 23.920 lei în prezent) şi 3.290 lei pentru subsecretarii de stat (venit lunar de17.850 lei, faţă de 14.560 lei).Avocatului Poporului ar primi în plus 5.000 de leiCoeficienţii de salarizare pentru primarii sectoarelor şi al edilului general sunt de 9, respectiv 10, putând aduce creşteri de venituri cuprinse între 4.230 lei pentru primarii sectoarelor (22.950 lei lunar) şi 4.700 lei pentru primarul general (25.500 lei lunar).Creșterile în cazul prefecţilor vor fi până la 22.950 lei şi cu 3.525 lei în cazul subprefecţilor, adică până la 19.125 lei lunar.