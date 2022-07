Creștere substanțială a tranzacțiilor imobiliare în România. Orașul care devine cea mai mare piață regională

Numărul caselor și apartamentelor vândute în România în primele șase luni din acest an a

fost cu 3,4% mai mare față de rezultatul din semestrul I din 2021, în timp ce numărullocuințelor vândute în București și Ilfov a crescut în aceeași perioadă cu 16,6%.Timișoara a devenit cea mai mare piață rezidențială regională din România, după regiuneaBucurești – Ilfov, depășind Cluj – Napoca atât din punct de vedere al livrărilor și proiectelor rezidențiale aflate în construcție cât și din punct de vedere al tranzacțiilor cu locuințe.Peste 85.000 de case și apartamente vândute în România în primele 6 luni ale anului 2022Peste 85.000 de case și apartamente au fost vândute în România în primele șase luni din acest an, în creștere cu 3,4% față de perioada similară din 2021, în timp ce numărul de locuințe vândute în București și Ilfov a crescut anual cu 16,6%, relevă un raport întocmit o companie de consultanță imobiliară din Romania pe baza statisticilor oficiale.Cele mai multe tranzacții cu locuințe au fost încheiate în 2022 în București și împrejurimi, Timiș, Cluj, Brașov, Constanța și Iași, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).Timișoara a devenit astfel a doua cea mai mare piață rezidențială regională din România, după regiunea București – Ilfov, depășind Cluj-Napoca atât din punct de vedere al livrărilor de locuințe și al proiectelor rezidențiale noi aflate în construcție cât și din punct de vedere al tranzacțiilor cu locuințe.Aproape 5.300 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în Timișoara și în împrejurimi potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în timp ce în primul semestru din acest an au fost vândute aproape 5.800 de case și apartamente în Timiș, procentul majoritar al tranzacțiilor fiind încheiate în oraș și localitățile limitrofe.În Cluj – Napoca și împrejurimi au fost finalizate puțin peste 4.100 de locuințe anul trecut, datele biroului local SVN Romania | Cluj indicând o potențială nouă reducere de livrări în acest an, până la aproximativ 3.500 de locuințe noi, un nivel de peste două ori mai redus față de vârful înregistrat în 2019, de peste 7.500 de locuințe finalizate – fapt care a contribuit la plasarea Cluj – Napoca pe treapta întâi în rândul celor mai scumpe piețe rezidențiale din ț