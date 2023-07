Creșteri semnificative la BVB - TradeVille

Creșteri Semnificative La BVB

BVB a înregistrat, in cursul săptămânii trecute, a doua cea mai buna ședința din 2023, in contextul in care indiciile principal al pieței, BET, a avut o creștere de 2.3%. Dinamica indicelui a fost in principal influențata de o creștere a prețului acțiunilor Transgaz (+3.9%), Romgaz (+3.6%), Banca Transilvania (3.2%), OMV Petrom (+2.4%), Nuclearelectrica (+2.4%), BRD (+2.3%) si Digi (+2.1%). Mișcările pieței vin in contextul desfășurării celui mai mare IPO de la BVB, atenția investitorilor fiind îndreptata spre Hidroelectrica. (Sursa: zfcorporate.ro)Șomajul Înregistrează O Ușoara ScădereIn cursul lunii mai 2023, rata șomajului in forma ajustata sezonier a scăzut la 5.5%, de la 5.6% in aprilie, fiind cu 0.9 puncte procentuale mai mare in rândul bărbaților. Numărul șomerilor in intervalul de vârsta 15-74 ani, estimat pentru luna mai 2023 a fost de 447,500 de persoane, in timp ce rata șomajului in rândul tinerilor continua sa se mențină la un nivel ridicat – de 21.7%. (Sursa: INS)Inflația Rămâne O Problema Pentru BCEInflația de baza din zona Euro a accelerat din nou in luna iunie, fapt ce ar putea determina Banca Centrala Europeana sa continue politica de majorare a dobânzii de referința. Cifrele publicate vineri după amiaza, indica o creștere anuala a preturilor de consum, care exclud combustibilul si alimentele, cu 5.4% fata de anul trecut, aproape de estimarea economiștilor din sondajul Bloomberg. Inflația se temperase simțitor in luna precedenta, de la 6.1% la 5.5%, atingând cel mai scăzut nivel de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina, pe fondul scăderii costurilor cu energia. (Sursa: Bloomberg)Presiunile Inflaționiste Continua Trendul Descendent In SUAPotrivit celui mai răcnet raport al Departamentului Comerțului din SUA publicat vineri, presiunile inflaționiste s-au atenuat in luna mai, datorita cheltuielilor de consum care au încetinit considerabil. Indicele de preț al cheltuielilor de consum personal, o cifra urmărita îndeaproape de Rezerva Federala, a crescut cu 0.3% fata de luna precedenta. Creșterea de la luna la luna a fost mai mica decât cea înregistrata in aprilie. Comparativ cu anul trecut, coree PCE a crescut cu 4.6%, cu 0.1% sub estimările analiștilor. Daca luam in considerare si componentele volatile, precum prețul alimentelor si cel al energiei, inflația a fost considerabil mai mica, cu doar 3.8% mai mare fata de cea înregistrata anul trecut. (Sursa: CNBC)Sphera Franchise Group Preț curent 18.05 RON ( -0.28% ) MCap 700M P/E 12.45Sphera Franchise Group a anunțat toate detaliile programului de răscumpărări de acțiuni care se va desfășura pe o durata de 18 luni. Numărul total de acțiuni vizate este de 104,100, iar scopul este de a implementa Planul de Acordare Opțiuni pentru Directori pentru activitatea aferenta anilor 2021 si 2022. Volumul zilnic va fi de maxim 25% din cantitatea medie de acțiuni tranzacționate, iar prețul de răscumpărare va fi cuprins intre 5 si 35 RON. Prețul de achiziție nu va depăși cu mai mult de 5% prețul mediu de piața al acțiunilor din ultimele 5 sesiuni bursiere. (Sursa: BVB)OMV Petrom Preț curent 0.5000 RON ( -1.38% ) MCap 31.1B P/E 3.1055Curtea de apel Ploiești s-a pronunțat vineri in dosarul in care OMV Petrom a fost trimis in judecata privind incidentul din 2016 care a avut ca urmare decesul unui copil. Societatea a fost găsita vinovata de ucidere din culpa si a fost condamnata la plata unei amenzi penale in valoare de 500,000 RON. Totodată, OMV Petrom va plăti daune morale familiei victimei in valoare de 40,000 EUR. In prezent nu exista sonde in exploatare aparținând companiei care sa nu fie îngrădite sau cărora sa le lipsească grătarul beciul ului sondei. (Sursa: BVB)Holdingrock1 Preț curent 9.00 RON (2.97% ) MCap 159M P/E -15.15Conducerea Roca Industry a anunțat prelungirea duratei de rambursare a unui contract semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din venitul total, aferent ultimelor situații financiare anuale. Contractul se refera la o facilitate de credit acordata de Roca Industry companiei Bico Industries necesara pentru dezvoltarea si extinderea activității companiei. Bico a rambursat suma de 1 mil. EUR din totalul de 1.5 mil. EUR, astfel ca, prelungirea contractului pana in 29.12.2023 are ca baza suma de 0.5 mil. EUR. (Sursa: BVB)Boeing Co Preț curent 211.87 USD (0.02% ) MCap 125B P/E -30.46Angajații Spirit Aerosystems, furnizor Boeing, au aprobat un nou acord de munca, pregătind terenul pentru reluarea producției la o unitate din Kansas, după întreruperea activității săptămâna trecuta. Spirit Aerosystems furnizează fuzelaje pentru cele mai bine vândute aeronave 737 Max, precum si alte componente pentru Boeing si alți producători. Pauza de producție a avut loc in contextul in care Boeing încearcă sa mărească producția de noi aeronave. Angajații s-ar putea întoarce la munca începând din 5 iulie. (Sursa: CNBC)Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 120.530 USD (1.20% ) MCap 1.56TGoogle a anunțat ca intenționează sa blocheze știrile canadiene de pe platforma sa, alaturandu-se astfel lui Facebook in escaladarea campaniei împotriva unei legi care impune plăti către editorii de știri locale. Astfel, Google va elimina linkurile către știrile canadiene atunci când noua lega va intra in vigoare in aproximativ 6 luni. Industria media din Canada a solicitat o reglementare mai stricta a companiilor din sfera de internet pentru a permite companiilor de știri sa recupereze pierderile financiare suferite in perioada in care Facebook si Google au obținut o cota mai mare din piața de publicitate online. Organismul independent de supraveghere bugetara din Canada a estimat anul trecut ca afacerile din domeniul știrilor ar putea primi aproximativ 249 mil. USD pe an, din acordurile impuse de legislație. (Sursa: CNBC)Virgin Galactic Preț curent 3.915 USD ( -7.45% ) MCap 1.06B P/E -1.883Compania de turism spațial Virgin Galactic, fondata de Sir Richard Branson in 2004, a finalizat joi primul sau zbor spațial comercial, denumit Galactic 01. Nava a decolat de la Spaceport America din New Mexico si a transportat patru pasageri: un instructor al Virgin Galactic si primii trei clienți care au plătit pentru zbor, membri ai Forțelor Aeriene Italiene. Compania a declarat anterior ca, daca Galactic 01 va fi un succes, va plănui un al doilea zbor in luna august, iar apoi își propune sa înceapă sa zboare cu nava sa spațiala, VSS Unity, o data pe luna. Virgin Galactic are aproximativ 800 de pasageri in așteptare, care au plătit intre 200,000 si 250,000 USD in urma cu peste un deceniu. Acum doi ani, compania a redeschis vânzarea de bilete la preturi de peste 450,000 USD. Acțiunile Virgin Galactic au scăzut joi cu 10% după succesul primului zbor comercial. (Sursa: CNBC)Volkswagen Ag Preț curent 153.20 EUR (0.96% ) MCap 69.6BVolkswagen este in discuții cu Tesla pentru a adopta tehnologia sa North American Charging Standard (NACS), in timp ce Electrify America, unitatea de rețea de încărcare a constructorului auto german, a fost deja de acord sa primească sistemul. Anunțul vine in contextul in care o serie de alți producători de automobile si de echipamente de încărcare aleg designul Tesla, pe fondul temerilor ca vor pierde clienți daca vor oferi doar designul sistemului de încărcare combinat (CCS). Printre companiile care au aderat deja la designul de încărcare Tesla in ultimele săptămâni se numără Ford, General Motors si ChargePoint. (Sursa: Reuters)Apple Inc. Preț curent 192.35 USD (1.46% ) MCap 3.06T P/E 32.50Apple a intrat in istoria Wall Street, devenind prima companie cu o valoare de piața de peste 3 trilioane USD. Acest nou record este cel mai recent semn al dominației aparent de neoprit a marilor companii de tehnologie de pe bursa americana. Producătorul de iPhone a înregistrat o creștere a cotației bursiere de peste 2.3% in ședința de vineri. De la începutul anului si pana in prezent, capitalizarea bursiera a Apple a crescut cu 983 mld. USD iar in prezent primul competitor se afla la peste jumătate de trilion in spatele firmei din Cupertino. Ascensiunea Apple a ajutat indicele Nasdaq 100 sa înregistreze cea mai buna prima jumătate de an din istorie. (Sursa: Bloomberg)