Criza bancară din SUA este departe de a se fi încheiat. Analiștii trag semnalul de alarmă: Este un risc sistemic!

Majorările agresive și repetate de dobândă monetară operate de Rezerva Federală în ultimul an au adus tot mai multe bănci americane în situația de a se lupta pentru supraviețuire.

Analiștii pieței vorbesc despre un risc sistemic major, în condițiile în care băncile care se luptă să rămână pe linia de plutire au devenit o regulă și nu o excepție.Iar valoarea activelor celor mai mari trei bănci care și-au închis porțile în 2023 depășește amploarea crizei din 2008.Băncile comerciale și regionale "aruncă prosopul"Prăbușirea First Republic Bank, a patra instituție financiară care închide porțile în SUA din martie până în prezent, face ca tot mai multe voci avizate să atragă atenția asupra unei slăbiciuni sistemice a sistemului financiar american."În urmă cu o lună, Jay Powell (președintele Rezervei Federale – n.r.) și secretarul Trezoreriei Janet Yellen au spus că riscurile erau limitate la băncile în cauză (SVB, Signature, Silverbank), adică riscurile erau idiosincratice și nu structurale.Odată cu eșecul First Republic, devine din ce în ce mai clar că acest lucru devine ceva mai structural. La un an de la începerea celor mai rapide creșteri ale ratelor din anii 80, accidentele de credit devin "o caracteristică, nu o eroare" a sistemului actual.Cele mai slabe verigi ale economiei (băncile regionale, băncile comerciale etc.) aruncă prosopul rând pe rând. Complezența relativă a pieței de acțiuni ar putea să nu dureze.", avertizează Charles-Henry Monchau, director de investiții al Syz Group, un grup bancar elvețian, într-un mesaj postat pe rețelele sociale."Acțiunile a zeci de bănci regionale se prăbușesc astăzi, pe măsură ce criza bancară continuă să câștige amploare.", a scris Charles-Henry Monchau miercuri pe Linkedin.Anxietate pe Wall StreetLa doar o zi după ce Wall Street a răsuflat uşurată, o dată cu preluarea First Republic Bank de către JPMorgan Chase & Co, o prăbuşire a acțiunilor băncilor regionale din SUA a reînnoit anxietatea investitorilor cu privire la stabilitatea financiară, scrie și Bloomberg.Indicele S&P 500 a scăzut cu aproape 2%, în condițiile în care acțiunile a alte două bănci, PacWest Bancorp și Western Alliance Bancorp s-au prăbușit cu mai mult de 15%."Wall Street apasă rapid pe butonul de vânzare, deoarece turbulențele bancare par că nu vor dispărea