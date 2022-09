Criza energetică generează o nouă ordine europeană. Țara cu peste 1 milion de români care nu va avea nevoie să raționalizeze gazul - ANALIZĂ Reuters

In saptamanile care au urmat invaziei Rusiei in Ucraina, la 24 februarie, Claudio Descalzi, directorul general al companiei energetice italiene Eni (ENI.MI), a intreprins o serie de calatorii la furnizorii de gaze din Africa.

Vizitele au inclus intalniri cu oficiali din Algeria in februarie, plus discutii in Angola, Egipt si Republica Congo in martie, Descalzi fiind adesea insotit de inalti oficiali de la Roma, potrivit comunicatelor companiei si guvernului, se arata intr-o analiza publicata de Reuters.Compania Eni, controlata de stat, si Italia au reusit sa profite de relatiile de aprovizionare existente cu aceste natiuni pentru a obtine gaz suplimentar pentru a inlocui o mare parte din volumele pe care le primea de la principalul sau furnizor, Rusia.Este o schimbare agila pe care multe tari europene nu au fost in masura sa o efectueze, in timp ce razboiul lui Vladimir Putin zguduie continentul.Italia ar putea face fata intreruperii aprovizionarii rusesti mai bine decat GermaniaGermania, o putere economica si mult timp un sinonim al planificarii prudente, a fost prinsa complet nepregatita, se mai arata in analiza Reuters. Se afla in pragul recesiunii, industria sa se pregateste pentru rationalizarea gazului si a energiei electrice si tocmai a nationalizat un serviciu public important.Italia, o tara obisnuita cu crizele economice, pare relativ rezistenta. Si-a asigurat aprovizionarea suplimentara si este increzatoare ca nu va fi nevoie sa rationalizeze gazul, iar guvernul sau a declarat ca tara este "cea mai buna din Europa" in ceea ce priveste securitatea energetica."Aprecierea de care se bucura Descalzi in mai multe tari africane este cu siguranta un avantaj competitiv", a declarat Alberto Clo, fost ministru italian al industriei si fost membru al consiliului de administratie al Eni, referindu-se la dificultatile de semnare a contractelor in timpul unei crize de aprovizionare.Intr-adevar, cele doua tari se afla in circumstante contrastante, in conditiile in care o criza energetica severa se resimte in mod inegal pe un continent unde dependenta de gazul rusesc variaza foarte mult.O mare parte din regiune se confrunta cu o criza de aprovizionare pe timp de iarna, iar printre cele mai expuse se numara Germania, Ungaria si Austria. Printre natiunile mai putin afectate se numara Franta, Suedia si Marea