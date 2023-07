O posibilă criză a gazului pândește în iarna 2023. Cât de independentă energetic este România

Depozitele europene de gaz sunt la 80% din capacitatea maximă, însă Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a emis avertizări că Uniunea Europeană s-ar putea confrunta în continuare cu o iarnă foarte dificilă dacă Rusia își întrerupe livrările de gaze rămase pe continent și dacă temperaturile vor fi sub media anilor trecuți.

Analiștii citați de Financial Times susțin că aceste condiții ar putea reduce capacitatea europeană la 20% până în aprilie 2024. În același timp, potrivit Eurostat, România este printre cele mai independente energetic țări din blocul comunitar. Pe lângă rezervele interne și investițiile recente în sondarea gazelor naturale din Marea Neagră, țara noastră are în plan o scădere puternică a importurilor eșalonată pe următorii trei ani.AIE a declarat, conform Financial Times citați de Economedia, că depozitele de gaz din Europa nu reprezintă o garanție împotriva viitoarelor tensiuni de pe piață. “Simulările noastre arată că o iarnă rece, împreună cu o oprire completă a livrărilor de gaze rusești prin conducte către Uniunea Europeană ar putea reînnoi cu ușurință volatilitatea prețurilor”.Avertismentul subliniază potențialele perturbări cauzate de un nou conflict energetic cu Moscova, în ciuda scăderii susținute a prețurilor din decembrie, care a întărit convingerea că cea mai gravă criză a gazelor din Europa a trecut. Rusia furnizează în continuare aproximativ 10% din importurile de gaze ale UE, iar o cantitate mai mare este livrată sub formă de gaz natural lichefiat.Prețul de referință al gazului în Europa a scăzut la 24,63 euro/mwh în ședința de luni, cel mai scăzut nivel de la începutul lunii iunie și cu aproximativ 90% mai mic decât prețul de la sfârșitul lunii august a anului trecut, la apogeul crizei energetice, când a depășit 340 euro/mwh.AIE a declarat totuși că, într-un scenariu în care există o combinație între o iarnă rece, o oprire completă a gazului rusesc prin conducte și o disponibilitate scăzută a gazului natural lichefiat, depozitele din UE ar putea intra în luna aprilie a anului viitor cu doar 20% din gaz, un nivel care ar amenința întreruperi în aprovizionare.Dacă Europa va avea din nou o iarnă blândă, iar fluxurile de GNL rămân aproape de nivelurile record de anul trecut, “depozitele de stocare ar încheia sezonul de încălzire cu niveluri de inventar de peste 50% din capacitate chiar și fără gazele rusești prin conducte”, a precizat AIE. Organizația a mai clarificat faptul că și-a revizuit în scădere perspectivele pe termen mediu și lung privind cererea de gaze naturale, din cauza crizei mondiale a gazelor naturale declanșată de Rusia.Unde se situează România: este prognozată o scădere de 23,1% a importurilor de gazeNiciunul dintre statele membre ale UE nu este fost autonom în ceea ce privește nevoile lor energetice, iar unele dintre cele mai mici state, precum Malta, Luxemburg și Cipru, depind aproape în totalitate de aprovizionarea externă. Cu toate acestea, conform ultimelor date Eurostat, România se încadrează într-o marjă de 31% când vine vorba de dependența de importuri externe de energie.Doar 24% din consumul de gaz este acoperit de importul direct rusesc, 4% provenind din alte țări, arată Deutsche Welle.Mai mult, România a importat, în primele cinci luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 591.600 tone echivalent petrol (tep), cu 36,3% (-337.800 tep) mai mică faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform unor datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale este estimată să urce cu un ritm mediu anual de 3,6%, în perioada 2023-2026, după o scădere cu 1,1% (la 7,343 milioane tep) în 2022. În ultima Prognoză a echilibrului energetic, CNSP preconizează pentru 2023 o creştere a producţiei de gaze cu 5,6%, pentru 2024 de 2,3%, pentru 2025 de 2,7% şi pentru 2026 de 3,8%.În ceea ce priveşte importurile de gaze naturale, pentru 2023 este prognozată o scădere accentuată, cu 23,1%, tendinţă care se va menţine până în 2026, cu un ritm mediu anual de 2,2%.Anul trecut, importul de gaze naturale a înregistrat o scădere de 16,5%, ajungând la circa 2,4 milioane tep, în timp ce exporturile s-au situat la 470.000 tep, potrivit Agerpres.România mizează pe Neptun Deep, Iar UE vrea să importe gaze din ArgentinaÎn iunie 2023, OMV Petrom, controlat în proporţie de 51% de statul austriac, şi Romgaz, deţinut de statul român, au anunțat începerea dezvoltarea perimetrului Neptun Deep. Planul de dezvoltare a zăcămintelor comerciale de gaze naturale Domino şi Pelican Sud din perimetrul offshore Neptun Deep a fost înaintat spre confirmare Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM).Astfel, anul 2027 ar putea marca intrarea primelor molecule de gaz din zona de mare adâncime a Mării Negre în sistemul naţional de transport, arăta în iunie 2023 Ziarul Financiar.La nivel european, UE ia în considerare posibilitatea de a importa gaze din Argentina, care este importator net de gaze, dar intenţionează să-şi extindă producţia internă, se arată într-un document consultat de Reuters.Un proiect al memorandumului de înţelegere, care ar putea fi semnat luni de cele două părţi, indică faptul că orice acord în domeniul gazelor nu trebuie să afecteze propriile necesităţi de consum ale Argentinei, iar obiectivele celor două părţi de limitare a schimbărilor climatice trebuie să rămână intacte."Participanţii fac eforturi pentru a coopera în vederea asigurării unui flux stabil de gaze naturale lichefiate (GNL) din Argentina către Uniunea Europeană", se arată în documentul consultat de Reuters, care ar putea fi modificat înainte de a fi publicat....citeste mai departe despre " O posibilă criză a gazului pândește în iarna 2023. Cât de independentă energetic este România " pe Ziare.com