Cu ce ne vom încălzi mai ieftin în viitor. ”Noi nu producem curent electric nici să aprindem becul”

România are încă multe județe în care oamenii sunt racordați la sisteme centralizate de încălzire. În rest, se folosesc centrale pe gaz sau alte sisteme de încălzire, în funcție de zona unde locuiesc.

Doar că prețul mare la gaze și situația incertă în ceea ce privește energia electrică îi fac pe mulți români să își pună problema încălzirii în viitor. Unii cred că centralele pe gaze vor fi eficiente dacă vor scădea temperatura în apartament sau dacă Europa se va alimenta cu gaz ieftin. Alții consideră că energia electrică îi va scoate din impas și cred că centralele electrice sau panourile radiante cu infraroșu, de exemplu, vor fi soluții viabile pentru a face față iernilor grele, dar și pentru a-și asigura apa caldă și pentru a-și prepara hrana.Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com ce soluție energetică am putea adopta în viitor pentru a ne încălzi.Dumitru Chisăliță: "Contează foarte mult zona în care va merge strategia energetică a României"Specialistul este de părere că în prezent putem discuta doar despre scenarii referitoare la modul și resursa care asigură încălzirea românilor în iernile de peste câțiva ani sau câțiva zeci de ani, "nefiind posibil a fi abordate individual atunci când vorbim în general de aglomerări urbane".Și dacă în cazul caselor din mediul rural, din zonele metropolitane, se poate merge pe pompe de căldură sau energie electrică produsă de fotovoltaice în cea mai mare parte din an, în orașe, situația nu este chiar atât de simplă."Clar există niște restricții pe care le regăsești într-o zonă rurală unde ai spațiu mai mult, ai un număr mai mic de oameni pe care să-i gestionezi, deci lucrurile trebuie separate urban-rural.În ceea ce privește zona urbană, aici contează foarte mult modul în care se va dezvolta și în zona în care va merge strategia energetică a României. Dacă România va puncta, deocamdată nu punctează nimic, să spunem, o abordare care să ia în considerare o producere deosebită a energiei electrice, atunci se va merge pe acest timp de energie.Eu sunt sceptic că se va realiza acest lucru în România.Dar atunci am putea să discutăm de o conversie masivă a încălzirii, preparării apei calde, preparării hranei pe energie electrică, dar trebuie să ne imaginăm că această conve