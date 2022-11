Cum alegi cea mai bună platformă de tranzacționare

Alegerea unei platforme de tranzacționare online este uneori asemănătoare alegerii unui partener de viață. Alege-l pe cel potrivit și lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, înfruntând orice provocare care îți iese în cale. Alege-l pe cel greșit și ai putea avea parte de cea mai mare dezamăgire.

1. Accesibilitate și interfață ușor de utilizat

2. Acces la piețele globale

3. Acces la informații și la instrumente de tranzacționare inteligente

4. Fiabilitate și viteză de reacție

5. Asistența pentru clienți

Concluzie

Disclaimer

Decizia de a alegepentru nevoile tale este una crucială deoarece este un instrument vital pentru orice trader. Platformele de tranzacționare permit traderilor să analizeze piețele, să își gestioneze tranzacțiile, să execute tranzacții în timp real și să-și gestioneze riscurile.Diferite platforme oferă caracteristici și funcționalități diferite, așa că, este important să faci o evaluare a nevoile personale atunci când ești pe cale să alegi cea mai bună platformă de tranzacționare pentru tine.Indiferent dacă ești un novice, care este la început în lumea tranzacționării, sau un trader cu experiență, care dorește să-și îmbunătățească experiența, iată câteva aspecte cărora, dacă le acorzi atenție, te pot ajuta să alegi platforma de tranzacționare perfectă pentru tine.În ziua de astăzi, rareori ieșim din casă fără telefonul nostru mobil. Cu aplicația potrivită, poți efectua tot felul de operațiuni, de la gestionarea listei de cumpărături și rezervarea biletelor de avion, până la efectuarea unei rezervări la restaurant sau realizarea tranzacțiilor online.Este important să selectezi o platformă care să se potrivească stilului tău de viață. Astfel, ți-ai putea dori o platformă care îți oferă confortul și accesibilitatea de a tranzacționa online de pe telefonul mobil, fie că este vorba de un telefon cu sistem de operare iOS, sau unul Android.De asemenea, asigură-te că poți accesa platforma și direct din browser, ceea ce îți oferă posibilitatea de a analiza piețele și de a tranzacționa fără a fi necesar să descarci sau să instalezi vreo aplicație.Acordă atenție interfeței – este clară, intuitivă, ușor de utilizat și, foarte important, în limba ta? Interfața ar trebui să fie gândită în așa fel încât să poți naviga intuitiv prin informațiile din diferite secțiuni. Cu cât prima impresie este mai bună, cu atât vei avea o mai mare încredere în platforma de tranzacționare care îți satisface nevoile.Toate acestea îți vor permite să-ți gestionezi ordinele, să monitorizezi și să-ți controlezi portofoliul din mers.Cunoașterea gamei de active oferite de brokerul care furnizează platforma va restrânge lista inițială de căutare destul de mult. Poate intenționezi să tranzacționezi pe piețele globale sau să ai acces la mai multe produse, cum ar fi, acțiuni, ETF-uri, valute, indici, mărfuri etc.Stabilește ce vrei să tranzacționezi și pe ce piețe vrei să-ți concentrezi atenția. Odată stabilite aceste lucruri, găsirea unei platforme care să ofere aceste caracteristici va fi primul pas esențial pentru a restrânge lista de căutare a celei mai bune platforme de tranzacționare a CFD-urilor pentru tine.Unul dintre secrete atunci când vine vorba de investiții la bursă este luarea unor decizii informate. Majoritatea furnizorilor de servicii de tranzacționare cu valori mobiliare online îți oferă acces la informații tehnice și fundamentale despre anumite active.Verifică opțiunile de configurare ale platformei de tranzacționare și funcționalitățile acesteia. Unele dintre cele mai importante caracteristici ar putea fi posibilitatea de vizualizare simultan a mai multor grafice, schimbarea tipurilor de grafice, programarea și executarea automată a tranzacțiilor (ordine limită și stop), accesul la analiză de piață și știri de ultimă oră, opinii ale analiștilor de top cu privire la mișcările prețurilor pe diverse active etc.O platformă de tranzacționare bună ar trebui să rămână stabilă în perioadele de publicare a știrilor sau în perioadele în care au loc evenimente economice globale. Nu te lăsa ademenit de aspectul unei platforme, mai ales dacă ești un trader activ și îți place să faci tranzacții cu o valoare mare și în mod frecvent. Căută o platformă fiabilă, care se deconectează foarte rar. Cu toate acestea, dacă te consideri un trader pasiv, conservator și nu urmărești piața non-stop, poți fi mai flexibil. În funcție de caracteristicile hardware și software, ai putea prefera fie o aplicație în browser, fie una pentru desktop, dar ceea ce este mai important este că ar trebui să te preocupe mai mult fiabilitatea unei platforme de tranzacționare, decât aspectul acesteia.Viteza de execuție a ordinelor poate avea drept rezultat un slippage negativ sau pozitiv, iar viteza de reacție a unei platforme de tranzacționare poate contribui la reducerea numărului unor astfel de cazuri. Dacă platforma are o viteză de reacție mai slabă, atunci înseamnă că ordinele tale ar putea să nu fie executate la prețul ales, iar asta poate duce chiar la valori mai proaste în perioadele în care au loc evenimente cu volatilitate ridicată, care provoacă gap-uri în piață. Așadar, ar trebui să verifici dacă platforma brokerului tău este suficient de rapidă pentru a-ți executa ordinele la cel mai bun preț posibil pentru a evita situațiile de slippage.Deși aspectele ce țin de serviciul pentru clienți al unei platforme de tranzacționare poate părea a fi un aspect înșelător de neimportant în tranzacționare, acesta are totuși o importanță semnificativă.Complexitatea copleșitoare a unor platformelor de tranzacționare, cu funcții de analiză grafică extrem de complicate, poate fi adesea un aspect descurajant atunci când începi să tranzacționezi pentru prima dată. Acesta este unul dintre acele momente în care a avea un serviciu de asistență pentru clienți excelent, disponibil pentru a te ajuta, poate fi un avantaj semnificativ.Sunt șanse să nu apelezi la acest serviciu în fiecare zi, sau să o faci rar, dar, în momente dificile, ai la dispoziție o resursă accesibilă care te poate ajuta în timp util, prietenos și asta ar putea face diferența.Caută recenzii, trimite e-mail, sau sună pentru a clarifica totul. Nu știi niciodată când ai putea avea nevoie de asistență și, adesea, în situații deja stresante. Prin urmare, asigură-te că serviciul de asistență de care vei beneficia este unul la înălțimeAproape fiecare platformă de tranzacționare are utilizatorii săi țintă, dar nu toate sunt dezvoltate pentru a satisface nevoile tuturor. Pentru unii traderi, cel mai important lucru la o platformă este intuitivitatea în utilizare și ușurința în plasarea ordinelor. Alți traderi, mai ales cei profesioniști, vor căuta platforme complexe și avansate, care să le ofere o gamă largă de instrumente analitice. Neexistând o regulă universală care să stabilească care platformă este cea mai bună, cel mai bine este să testezi mai multe opțiuni și să descoperi care este cea mai bună pentru tine.Prin urmare, alegerea celei mai bune platforme de tranzacționare nu este o abordare unică pentru toți traderii. Este mai degrabă un proces de luare prin eliminare, de identificare a ceea ce ai tu nevoie de la o platformă de tranzacționare și de găsire a uneia care să-ți ofere tot ce dorești, fără costuri exagerate.Nu te grăbi, acordă-ți timpul de care ai nevoie pentru a compara diferite platforme de tranzacționare online. Documentează-te, analizează comisioanele, citește informațiile scrise cu litere mici și găsește o platformă de tranzacționare pe care te simți cu adevărat confortabil să o folosești.