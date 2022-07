Românii cumpără mașini electrice, dar le lipsesc stațiile de încărcare. Cum arată infrastructura de încărcare în România!

Interesul romanilor pentru masini electrice este din ce in ce mai mare.

Cei care inca stau pe ganduri daca sa achizitioneze sau nu un vehicul electric, au dubii legate de costurile de intretinere, dar si de infrastructura de incarcare rapida.Asta pentru ca, in timp de autoritatile incurajeaza accesarea renuntarea la vehiculele cu motoare pe benzina sau motorina, in favoarea masinilor electrice, infrastructura de incarcare este in continuare deficitara.Mai exact, datele pentru luna iunie arata ca in Romania erau peste 17.000 de vehicule electrice si doar 1233 de locatii de incarcare.Asta desi exista un program derulat de AFM prin care UAT-urile pot beneficia de finantare pentru realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati, dar sunt foarte putine cereri depuse.Inmatricularile de vehicule electrice, pe val. Dacia Spring detine pozitia de liderCompania romaneasca Lektri.co, un start-up specializat in solutii de incarcare pentru vehicule electrice, monitorizeaza permanent piata de vehicule electrice din Romania si dezvoltarea infrastructurii de incarcare.Datele de la nivelul lunii iunie 2022, arata ca inmatricularile de vehicule electrice din Romania continua sa creasca, fiind inregistrate 948 de noi inmatriculari, o crestere de 206% fata de aceeasi luna a anului trecut. Dacia Spring isi pastreaza pozitia de lider in top, cu cele mai multe inmatriculari, 501 unitati sau 53% din total.Pe locul urmator se claseaza Volkswagen e-UP!, iar locul 3 este ocupat de Tesla Model 3.In prezent, in Romania, sunt inmatriculate 17.739 de vehicule electrice si exista doar 1233 de locatii de incarcare.In aceeasi perioada a anului trecut, in tara noastra se atingea pragul de 800 de locatii de incarcare, cele mai multe in capitala si judetele foarte bine dezvoltate ca Timisoara, Cluj sau Ilfov.Statii de incarcare vehicule electrice putine, in locatiile publiceDesi autoritatile insista pe tranzitia la verde si reducerea poluarii, nu tin totusi pasul cu evolutia pietei de masini electrice si nu ofera inca o infrastructura suficienta.De altfel, cele mai multe statii de incarcare apartin de marile lanturi comerciale sau retaileri, locatiile publice fiind in numar mic.Lor li se adauga statiile de incarcare din benzinarii sau ale companiilor private.