Cel mai mare SUV Dacia, inspirat de conceptul ”Bigster”, va fi produs în România. Când va apărea pe piață

Cel mai mare SUV Dacia va fi fabricat în România, la Mioveni, începând cu anul 2025. Noul model va fi puternic inspirat de conceptul Dacia Bigster, a anunțat producătorul auto.

„Viitorul SUV de segment C va fi construit pe platforma CMF-B", a anunțat Dacia, într-un comunicat de presă. Odată cu prezentarea, în data de 14 Ianuarie 2021, a planului strategic Renaulution, a fost anunțată ambiția Dacia de a-și extinde gama de modele și de a-și afirma prezența în segmentul C european.„Pentru a pune în practică acest obiectiv, a fost luată decizia ca viitorul model bazat pe conceptul Bigster să fie produs la uzina de la Mioveni. Fidel spiritului Dacia, noul SUV, robust și spațios, va fi lansat în 2025", se arată într-un comunicat de presă al Dacia, citat de 0-100.ro.Dacia Duster 3 va fi și el fabricat în România și va apărea pe piață în 2024. Noul Duster va fi dezvăluit publicului (online) în ultimul trimestru din 2023. Comercializarea va demara în primul trimestru din 2024, au declarat oficialii Dacia. Practic, anul viitor pe vremea aceasta noul Duster va fi în orice showroom Dacia.Alături de Duster și „Bigster" un alt model alocat fabricii din Mioveni este Jogger. Însă acest model va urma să fie fabricat și în Maroc, din al doilea trimestru al anului 2024. Așadar, Jogger se va produce și în România și în Maroc – toate versiunile de motorizare, inclusiv cea hibridă – HYBRID 140.„Dacia a intrat într-o nouă fază a evoluției sale și se pregătește să abordeze segmentul C, mizând pe aceleași atuuri care au contribuit la succesul actual al mărcii: preocuparea de a răspunde așteptărilor clienților, oferindu-le ceea ce este esențial, la cel mai bun raport prestații/preț", a declarat Mihai Bordeanu, director general Automobile Dacia.Uzina din România va produce, la nivelul anului 2025, modelele Logan, Jogger, Duster și „Bigster". Bigster între ghilimele pentru că numele final al modelului nu este încă anunțat. Cert este că cel mai mare SUV Dacia va fi fabricat în România și doar în România.