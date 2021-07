Daniel Daianu, fost ministru al Finantelor: "Cripto nu e moneda si nu are cum sa fie moneda. Nu cripto este popular in Romania, ci imbogatirea rapida"

Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal al Romaniei si fost ministru al Finantelor sustine ca monedele virtuale nu sunt, de fapt, monede. Daianu sustine ca in cazul criptomonedelor este vorba doar de active financiare pur speculative care in niciun caz nu pot duce la o imbunatatire generala a prosperitatii populatiei, arata wall-street.ro.

"Critpo nu e moneda si nu are cum sa fie moneda. Nu indeplineste functii de baza ale unei monede, iar cei care folosesc cripto ca mijloc de plata isi asuma riscurile aferente. Eu nici nu pot sa le numesc 'monede', sunt doar niste active financiare speculative.De cealalta parte, aceste asa-zise 'monede' sunt foarte periculoase. De la faptul ca genereaza piete paralele, care trebuie sa fie reglementate, la impactul asupra stabilitatii financiare. Desigur, daca vrem sa traim doar cu active speculative, se poate, teoretic", a declarat Daniel Daianu, potrivit sursei citate.Presedintele Consiliului Fiscal a mai spus ca "faptul ca unii cu 5 dolari s-au imbogatit nu inseamna ca aceste cripto sunt o sursa a imbogatirii pe viitor". "Aceste cripto pot insemna si demolarea omului. Oamenii isi pot pierde si bruma de avere. (...) Nu cripto este popular in Romania. Populara este imbogatirea si posibilitatea de a te imbogati rapid", a mai declarat Daianu, citat de wall-street.ro.