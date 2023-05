Datele oficiale ale dezastrului: Cu cât s-au scumpit alimentele românilor în comparație cu media europeană

În ultimii trei ani, începând cu ianuarie 2020 și până în aprilie 2023, inflația alimentară a fost de peste 43% în România, cu zece procente peste media europeană.

La unele produse precum untul, carnea de miel și de capră ori peștele scumpirile au fost mai mult decât duble, în comparație cu media UE.Iar în dreptul puținelor produse alimentare pentru care România își mai poate asigura cosumul intern din producție proprie au fost consemnate unele din cele mai mari scumpiri.70% din alimente, importateRomânia a înregistrat cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană a prețului la energia electrică pentru consum casnic și a doua cea mai mare majorare la gazele naturale, în a doua jumătate a anului trecut.În același timp, în ultimii trei ani românii au fost nevoiți să suporte scumpiri ale alimentelor care în unele cazuri au depășit semnificativ media europeană, deși țara noastră are unul din cele mai mari potențiale agricole din UE.În prezent, România a ajuns să importe carne de porc și lapte de vacă pentru a acoperi nevoia internă de consum. La fel și zahăr, pâine congelată, unt, ulei de floarea soarelui, până și fructe și legume.Deficitul comercial cu produse agroalimentare a crescut de la an la an, astfel că s-a ajuns la situația neverosimilă ca în prezent nu mai puțin de 70% din produsele alimentare aflate pe rafturile magazinelor să provină din import, potrivit zin.ro.România, una din țările cu mare potențial agricol din Uniunea Europeană, a reușit să își acopere din producție proprie în 2021 necesarul intern de consum doar pentru produse agroalimentare precum cerealele, varza, carnea de capră și de oaie.Scumpiri mari și la producția internăOr, în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2023, carnea de oaie și de capră s-a scumpit în România cu 68,3%, potrivit datelor Eurostat, dublu față de evoluția scumpirilor la nivel european.Media creșterilor de prețuri la această categorie de alimente a fost în aceeași perioadă de 30,7% în Uniunea Europeană.În mod similar, prețurile au crescut în România la categoria pâine și cereale cu 54,4%, în timp ce media europeană a majorărilor a fost de 33,5%.În ceea ce privește legumele, creșterile de prețuri consemnate în România au fost de 66,6%, în timp ce media UE a fost de 42,5%.Indicele prețurilor de consum pentru produsele alimentare (inflația ali ...citeste mai departe despre " Datele oficiale ale dezastrului: Cu cât s-au scumpit alimentele românilor în comparație cu media europeană " pe Ziare.com