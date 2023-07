Deficitul comercial al României este în scădere – TradeVille

Deficitul Comercial Al României In Scădere După Primele 5 Luni Din 2023

Deficitul comercial al României a scăzut, in primele 5 luni din 2023, cu 13.4% fata de aceeași perioada din 2022, pana la 11.05 mld. EUR. Astfel, in termeni valorici, exporturile s-au majorat cu 7.5%, in timp ce importurile au avut o creștere mai mica, de doar 2.1%. Printre cele mai mari creșteri înregistrate la exporturi se numără băuturile (+48% vs. 5L 2022) si combustibilii fosili (+21.3%), in timp ce scăderi au fost marcate la ulei, (-39.6%). In cazul importurilor, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat la alcool si tutun (+22.1% vs. 5L 2022) urmate de alimentele si animalele vii (+20.4% vs. 5L 2022). Pe de alta parte, valoarea schimburilor intra-UE27 in primele cinci luni ale anului a fost de 28.9 mld. EUR, reprezentând 72.9% din totalul exporturilor României. Importurile intra-UE27 au însumat 37.1 mld. RON, marcând o pondere de 73.1% din totalul importurilor României. (Surse: INS;ZF)Veniturile Medii Pe Gospodărie Au CrescutIn primul trimestru al anului 2023, veniturile totale medii lunare pe gospodărie au crescut cu 12.1% comparativ cu T1 2022, iar cele pe persoana cu 13%. Pe de alta parte, cheltuielile totale pe gospodărie s-au majorat cu 12.2% comparativ cu T1 2022 si au reprezentat 85.6% din veniturile totale (-2.5% vs. T4 2022). Creșterea veniturilor se datorează atât majorării veniturilor bănești cu 4.2% cat si a celor in natura, care au marcat o creștere de 16.4% fata de T4 2022. In ceea ce privește destinația cheltuielilor, 62% au fost efectuate pentru consum, urmate de transferurile către administrația publica a impozitelor si contribuțiilor, cu o pondere de 31.6%. (Sursa: INS)Rata Anuala A Inflației In China, 0% In IunieRata anuala a inflației din China nu s-a modificat fata de valoarea din iunie 2022. Astfel, luna trecuta, aceasta a fost 0%, sub anticipările de creștere a preturilor cu 0.2% formulate de către economiști. Este cea mai mica rata anuala a inflației din luna februarie 2021. Rata anuala a inflației core a încetinit la 0.4%, de la 0.6%. Preturile producătorilor au scăzut cu 5.4% fata de luna iunie 2022, cea mai mare scădere de după luna decembrie 2015. Astfel, din ce in ce mai mult, China risca sa se confrunte cu fenomenul de dezinflație. (Sursa: Bloomberg)Statisticile Inflației Din China Tulbura Bursele EuropeneBursele europene au deschis in scădere, luni, după publicarea datelor privind rata inflației din China. Dinamica s-a datorat temerilor privind dezinflația, care poate fi un simptom al scăderii cererii. Indicele pan-european STOXX 600 a scăzut cu 0.3%, cele mai abrupte scăderi fiind înregistrate in rândul companiilor de minerit si producătorilor auto cu expunere mare asupra Chinei. (Sursa: Reuters)OMV Petrom Preț curent 0.5245 RON ( -1.96% ) MCap 32.6B P/E 3.2576Producția totala de hidrocarburi a OMV-Petrom a scăzut cu 5.3% in trimestrul 2 al anului curent, pana la 113,700 barili echivalent petrol (bep), comparativ cu T2 2022. La declinul înregistrat, au contribuit negativ atât țițeiul cat si gazul natural. Astfel, producția de gaze a marcat o scădere de 6.2% in timp ce producția de țiței si condensat a înregistrat o scădere mai mica, de doar 4.3%. De asemenea, pe perioada T2 2023, centrala de la Brazi nu a funcționat datorita unei revizii generale planificate. Ca urmare a reviziei generale, conform comunicatului societății, impactul asupra rezultatului din exploatare va fi de ordin mediu. (Sursa: ZF)Transgaz Preț curent 18.70 RON (1.08% ) MCap 3.52B P/E 16.59Operatorul sistemului național de transport al gazelor, Transgaz, va deveni operatorul transportului de gaze naturale din Republica Moldova, in locul Moldovatransgaz, operat de Gazprom. Conform Profit.ro, Parlamentul din Moldova a votat un proiect de lege care transfera toate funcțiile actualului operator de transport al gazelor, Moldovatransgaz, către Vestmoldtransgaz. Pe de alta parte, nu este sigur daca Transgaz va prelua statutul de operator al sistemului de transport din Transnistria, regiunea operata in prezent de compania nelicențiata, Transnistriagaz. (Sursa: Profit.ro)Agroland Business System Preț curent 1.265 RON (1.20% ) MCap 111M P/E 36.942Agroland Business System anunța inaugurarea Fabricii de Furaje de la Ișalnița in data de 20 iulie. In acest sens, compania invita investitorii doritori sa participe la eveniment. Înființarea fabricii de la Ișalnița era unul dintre principalele obiective ale societății, pentru a asigura reducerea costurilor cu materia prima si consolidarea capacitaților de producție de furaje. (Surse: BVB (1);BVB (2))Dn Agrar Group Preț curent 0.732 RON ( -1.61% ) MCap 116M P/E 8.159DN Agrar informează piața cu privire la indicatorii operaționali cheie din S1 2023. Astfel, in primul semestru din 2023, compania a livrat o cantitate de lapte in creștere cu 15.5% fata de aceeași perioada din 2022, pana la 27.5 mil. litri. In ceea ce privește evoluția lunara, DN Agrar a marcat creșteri in fiecare luna din 2023, cea mai semnificativa cantitate de lapte fiind livrata in luna mai, de aproximativ 5 mil. litri. (Sursa: comunicat societate)Alum Tulcea Preț curent 3.40 RON (1.80% ) MCap 279M P/E -2.26Acționarii Alum Tulcea, dintre care cel majoritar este societatea Alro SA (99.4026% din capitalul social) au hotărât vânzarea procentului de 100% din capitalul social al Global Aluminium Ltd BVI, care controlează integral societatea SMHL, operatorul minelor de bauxita ale grupului Alro din statul african Sierra Leone. Decizia a fost luata după ce Alum Tulcea a primit o oferta nesolicitata din partea unui investitor local din Sierra Leone. (Sursa: BVB)Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 90.56 USD (0.01% ) MCap 1.91TPrețul acțiunilor Alibaba a crescut cu 3.2%, luni dimineața pe bursa din Hong Kong, pe baza unor semnale ca autoritățile din China încheie o investigație asupra Ant Group, grupul afiliat Alibaba, care a primit o amenda de 984 mil. USD. Sub perceputa încheiere a anchetei sectorului tehnologic din China, si prețul acțiunilor Tencent a crescut cu 1.5%. (Sursa: Reuters)GSK PLC Preț curent 13.160 GBP ( -3.70% ) MCap 66.2BAutoritatea de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie (MHRA) a autorizat vaccinul împotriva RSV al companiei GlaxoSmithKline (GSK), denumit Arexvy. Acesta va fi folosit pentru a preveni dezvoltarea unor boli ale cailor respiratorii la pacienții in vârsta de peste 60 de ani. Recent, Arexvy a fost autorizat si de către autoritățile europene si americane. (Sursa: Reuters)TESLA INC. Preț curent 269.61 USD ( -1.76% ) MCap 853B P/E 72.64Bruno LeMaire, Ministrul Finanțelor al Franței, spera ca Tesla sa realizeze o investiție substanțiala in ceea ce privește producția de componente si piese pentru EV-uri. In Europa, singura unitate de producție a Tesla este amplasata in Germania, in proximitatea capitalei Berlin. (Surse: Reuters;Tesla)Rivian Automotive, Class Preț curent 25.51 USD (3.28% ) MCap 23.4B P/E -3.60Producătorul de pickup-uri si SUV-uri electrice, Rivian, a înregistrat cea mai buna săptămâna de la debutul sau pe bursa, acțiunile companiei înregistrând o creștere solida de 48% după ce compania a raportat o producție trimestriala peste așteptări. Totodată, compania a început sa livreze sute de vehicule pentru Amazon, in Europa. Conform directorului executiv, Rivian are un drum lung de parcurs, exprimând-si optimismul cu privire la revitalizarea lanțului de aprovizionare si experiența operaționala mult mai solida a companiei. 