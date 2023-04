Deficitul comercial al României, în scădere – TradeVille

Deficitul Comercial Al României, În Scădere

Conform INS, in luna februarie 2023, exporturile de bunuri au crescut cu 11.8%, in timp ce importurile au înregistrat o creștere mai lenta (+4.8% vs. februarie 2022). Totodată, s-au înregistrat creșteri si in primele doua luni din 2023, exporturile înregistrând un avans de 9% fata de aceeași perioada a anului trecut, iar importurile au marcat o creștere de 5.4%. Astfel, deficitul comercial s-a micșorat cu 5% in primele doua luni din 2023, pana la 4.3 mld. EUR. Cele mai importante ponderi in structura exporturilor si importurilor sunt deținute de grupa de produse mașini si echipamente de transport, cu 44.2% la export si 35.7% la import, si, de alte produse fabricate, cu o pondere de 30% la export si 28.3% la import. (Sursa: INS)Turbulentele Economice Pun Presiune Asupra SocietățilorConform ONRC, In primele doua luni din 2023, numărul societăților dizolvate a crescut cu 35.5% fata de aceeași perioada din 2022. Domeniul de activitate care a marcat cele mai multe dizolvări este comerțul cu amănuntul si ridicata, repararea autovehiculelor si motocicletelor, unde s-au înregistrat peste 1,900 de dizolvări la nivel național. Fata de perioada similara a anului trecut, numărul de societăți dizolvate din acest sector a crescut cu 23.3%. (Sursa: Economica)Sistemul Bancar American – In Drum Spre StabilizareDepozitele la băncile comerciale din SUA au crescut ușor la sfârșitul lunii martie, indicând o potențiala stabilizare după ce falimentele celor doua bănci americane au zguduit sistemul bancar. Conform datelor publicate de Rezerva Federala, depozitele la toate băncile comerciale au crescut cu 0.2% in ultima săptămâna a lunii martie, pana la 17,350 mld. USD. Aceasta a fost prima creștere de la începutul lunii martie, după ce autoritățile federale de reglementare au fost forțate sa garanteze toate depozitele la Sillicon Valley Bank si Signature Bank, determinând de asemenea FED sa ia masuri de urgenta pentru a restabili încrederea in sistemul bancar. (Sursa: Reuters)Nou Guvernator La BOJNoul guvernator al Băncii Centrale a Japoniei se confrunta cu un misiune dificila, in condițiile in care încetinirea creșterii economice globale îngreunează perspectivele unei creșteri susținute a inflației si a salariilor. Guvernatorul a evidențiat necesitatea de a menține o politica nerestrictiva pentru a asigura ținta inflației pe termen lung, de 2%.