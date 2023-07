Deficitul de cont curent în scădere – TradeVille

Resursele De Energie Primara Au Scăzut In Primele 5 Luni Din 2023

Conform INS, resursele de energie primara au scăzut in primele 5 luni din 2023 cu 0.9%, iar cele de energie electrica au înregistrat o scădere de 4.3% fata de primele 5 luni din 2022. Pe de alta parte, producția interna a resurselor de energie primara a marcat o creștere de 3.4% in primele 5L 2023, însumând 7.68 mil. tep (tone echivalent petrol), cu o pondere de 56.75% din totalul resurselor de energie, restul de 43.2% fiind importuri. Totodată, consumul final de energie electrica s-a contractat cu 5.2% vs. 5L 2022, in principal pe fondul scăderii consumului populației si a activității de iluminat public. (Sursa: INS)Deficitul De Cont Curent In Scădere La 5L 2023Deficitul de cont curent s-a redus, in primele cinci luni din 2023, cu 16.7% fata de perioada similara din 2022, atingând valoarea de 8.66 mld. EUR. Rezultatul pozitiv s-a datorat, in principal, reducerii cu 1.1 mld. EUR a deficitului rezultat din comerțul internațional, in timp ce excedentul din zona serviciilor a crescut cu 1.8 mld. EUR. In privința serviciilor, principalul excedent, in valoare de 2.55 mld EUR (+26.2% vs 5L 2022), provine din prestările de servicii de telecomunicații, servicii informatice si servicii internaționale. In paralel, balanța veniturilor primare care include veniturile din munca si din investiții in active financiare si-a accentuat deficitul cu 1.1 mld. EUR, ajungând la 4.22 mld. EUR, in timp ce investițiile străine directe au scăzut cu puțin sub nivelul înregistrat in primele cinci luni din 2022, pana la 3.86 mld. EUR. (Surse: BNR;ZF)China, Creștere Mai Lenta A PIBChina a raportat creșterea cu 6.3% a PIB aferent T2 2023 fata de T2 2022. Fata de trimestrul precedent, creșterea PIB a fost de 0.8%, sub ritmul de creștere de 2.2% marcat in T1 2023. Conform purtătorului de cuvânt al Biroului National de Statistica, încetinirea creșterii se datorează mediului internațional geopolitic si economic complex in care se regăsește China. In ceea ce privește vânzările cu amănuntul, acestea au crescut in luna iunie cu 3.2%, peste așteptările analiștilor de 3.1%, datorita impulsului dat de produsele de divertisment si cate ring. In paralel, producția industriala a marcat o dinamica pozitiva in iunie 2023 (+4.4% vs. iunie 2022), cu mult peste prognoza de 2.7% a analiștilor. Pentru ce-a de-a doua jumătate a anului, China se așteaptă la un nivel scăzut al investițiilor imobiliare si la o creștere a ratei șomajului in rândul tinerilor. (Sursa: CNBC)SUA Si India Își Consolidează Relațiile BilateraleSUA cooperează îndeaproape cu India pentru a dezvolta o platforma de investiții care va accelera creșterea investițiilor private si tranziția energetica a Indiei. In cadrul reuniunii G20 din India, secretarul trezoreriei din SUA, Janet Yellen, si-a exprimat optimismul cu privire la colaborarea celor doua state într-o serie de aspecte economice, precum colaborarea comerciala si tehnologica si consolidarea lanțului de aprovizionare. (Sursa: Reuters)OMV Petrom Preț curent 0.5400 RON (0.19% ) MCap 33.6B P/E 3.3539OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a informat piața cu privire la semnarea contractelor de finanțare, pentru dezvoltarea a patru parcuri fotovoltaice împreuna cu Complexul Energetic (CE) Oltenia. In total, cele patru parcuri vor avea o capacitate cumulata de aproximativ 450 MW. Prin semnarea acestor contracte, OMV Petrom face un pas important in îndeplinirea obiectivului de a deveni unul dintre cei mai importanți producători de energie regenerabila si furnizor de electricitate verde pana in 2030. Investițiile totale necesare pentru dezvoltarea proiectului se ridica la 400 mil. EUR, 70% din finanțare fiind asigurata prin Fondul de Modernizare. Conform estimărilor companiei, parcurile fotovoltaice ar urma sa furnizeze energie electrica sistemului național începând cu anul 2025. (Sursa: BVB)Banca Transilvania Preț curent 22.74 RON (0.09% ) MCap 16B P/E 5.50Banca Transilvania a emis obligațiuni denominate in EUR, in valoare de 200 mil. EUR, din care 100 mil. EUR au fost subscrise de către Corporația Financiara Internaționala („IFC”), parte a grupului Băncii Mondiale. Alături de Asian Infrastructure Investment Bank, IFC oferă finanțare de tip datorie subordonata băncii pentru a facilita accesul la creditele ipotecare in Romania, printre altele. Obligațiunile emise de banca vor fi listate la BVB, având simbolul TLV33E, valoarea nominala a unei obligațiuni fiind de 100,000 EUR, iar cuponul plătibil semestrial este variabil, alcătuit din EURIBOR6M + 6.68%. (Sursa: BVB)SIF Oltenia Preț curent 1.710 RON ( -0.58% ) MCap 855M P/E 8.430Infinity Investments a vândut participația de 19.83% deținuta in capitalul social al Iamu Blaj, respectiv 1,884,289 acțiuni, la un preț unitar de 10 RON. Astfel, vânzarea a adus Infinity Investments venituri brute de 18.8 mil. RON. (Sursa: BVB)Inox Măgurele Preț curent 2.20 RON (29.41% ) MCap 9.66MInox Măgurele, unul dintre principalii producători locali de produse si accesorii din inox, a informat piața cu privire la încheierea unui contract cu un partener extern in vederea livrării a 40,000 de componente metalice non-esențiale pentru puștile de asalt AK-47. Conform comunicatului societății, valoarea contractului depășește 10% din cifra de afaceri realizata in 2022, in timp ce linia de producție necesara pentru fabricarea componentelor este funcționala începând cu 17 iulie 2023. Compania are o capitalizare de piața de 9.66 mil. RON, iar in ziua anunțului, prețul acțiunii a marcat o creștere solida de 29.4%. (Surse: comunicat societate;ZF)The Goldman Sachs Group Preț curent 327.20 USD (0.31% ) MCap 113B P/E 11.32In ziua de 19 iulie, Goldman Sachs va raporta rezultatele financiare trimestriale. Analiștii au opinii diferite cu privire la viitoarele rezultate ale băncii. Deși consensul general este ca nu va fi un trimestru excelent pentru Goldman Sachs, anumiți analiști se așteaptă la un EPS de 5 USD/acțiune, in timp ce alții se așteaptă la doar 0.33 USD/acțiune. In opinia acestor analiști conservatori, T2 2023 ar putea fi unul dintre cele mai proaste trimestre parcurse de banca de investiții americana. (Sursa: Financial Times)Netflix Inc Preț curent 450.05 USD (1.84% ) MCap 200B P/E 47.71Analiștii sunt de părere ca Netflix nu este afectata de protestele scenariștilor si ale actorilor, compania având suficiente proiecte curente si viitoare, precum si o echipa stabila de producători, la nivel internațional. In prezent, scenariștii si actorii de la Hollywood protestează pentru a cere o remunerație mai buna, precum si garanții ca nu vor fi substituiți de tehnologiile AI. (Sursa: Reuters)Ford Motor Company Preț curent 14.09 USD ( -5.94% ) MCap 56.5B P/E 19.60Producătorul de automobile american, Ford, a decis luni reducerea preturilor pentru modelul sau electric F-150 Lightning, datorita unei creșteri a producției si o reducere a costurilor pentru baterii. Compania a decis scăderea preturilor după o serie de majorări de la debutul modelului din 2021, cauzate de problemele din lanțul de aprovizionare si un cost ridicat al materialelor necesare pentru producerea bateriilor. Pentru directorul general, creșterea producției modelului Lightning si a altor vehicule electrice a reprezentat obiectivul principal in 2023. (Sursa: CNBC)Astrazeneca Plc Preț curent 66.67 USD ( -1.26% ) MCap 103BAdministrația pentru Alimente si Medicamente (FDA) a aprobat luni vaccinul AstraZeneca si Sanofi care protejează sugarii si copiii mici împotriva virusului respirator sincitial (RSV), care este principala cauza de spitalizare in rândul bebelușilor din SUA. Nirsevimab este primul vaccin aprobat de FDA care protejează toți sugarii indiferent daca sunt sănătoși sau au o afecțiune medicala. Aprobarea de către FDA a Nirsevimab, vândut sub numele de Beyfortus, vine înaintea sezonului RSV din aceasta toamna. Grupul de experți independenți al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor se va reuni in luna august pentru a face recomandări cu privire la modul in care vaccinul trebuie administrat de către medici. (Sursa: CNBC)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. 