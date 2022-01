Turiștii români caută țările ”verzi” cu puține restricții. Cele șase destinații exotice străine care vor fi cerute insistent în 2022

Turistul român se va orienta, în continuare, pe destinații verzi, cu mai puține restricții. Turiștii vaccinați vor rezerva mai din timp iar turiștii nevaccinați vor aștepta mai mult și vor rezerva cu mai puțin timp înainte de plecare, urmărind condițiile de acces în fiecare țară.

Dacă în țară, cea mai căutată destinație rămâne litoralul românesc, între iunie – septembrie și inclusiv de Paște și de 1 Mai, în ceea ce privește destinațiile externe, pentru sezonul estival cele mai solicitate țări rămân Bulgaria, Grecia, Turcia și Spania.În special primăvara și toamna vor fi solicitate insistent, mai mult decât altă dată, Egipt, Iordania, Dubai precum și destinațiile exotice operate cu curse charter de către agențiile de turism, precum Zanzibar, Republica Dominicană, Maldive.În clasament urmează Sri Lanka, Capul Verde, Madeira, Azore, Mexic, a declarat pentru Ziare.com purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.City break-urile din marile orașe europene rămân însă momentan sub semnul întrebării, în funcție de evoluția pandemiei. Per total, ne așteaptă un an mai bun, din punct de vedere turistic.Pe de altă parte, din experiența primilor doi ani de pandemie, sezonul estival s-a dovedit a fi mult mai liber și fără restricții față de celelalte anotimpuri, astfel că turiștii au început deja să facă rezervări early booking pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania și alte destinații tradiționale."În țară, cea mai căutată destinație rămâne litoralul românesc, în special în perioada iunie – septembrie și posibil și de Paște (24 aprilie) și de 1 Mai, dacă nu vor fi restricții mari în acest interval de timp. Apoi, românii care doresc să stea mai izolați, într-un cadru natural de excepție, doar alături de familie, prieteni și colegi vor alege pensiunile rurale și agroturistice. România are un turism rural dezvoltat iar principalele regiuni sunt Bran-Moieciu, Maramureș, Bucovina, Apuseni, Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub Munte, Neamț, Cazane – Orșova și Eșelnița, Ținutul Secuiesc", a declarat pentru Ziare.com purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.De asemenea, deși vârful este în sezonul de iarnă, pe tot parcursul anului vor fi căutate și stațiunile montane precum cele de pe Vale