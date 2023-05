Dezastrul din Educație: România, țara europeană cu cel mai puternic abandon școlar timpuriu

În timp ce sistemul de educație din țara noastră trece printr-o criză profundă, 18 țări ale blocului comunitar au coborât deja sub obiectivul înaintat la nivel european pentru 2030 în privința abandonului școlar timpuriu.

România este departe de a atinge acest obiectiv, cu cel mai mare procent din UE la acest capitol.Astfel, 16% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au renunțat în 2022 la școală sau formare profesională, cea mai mare pondere din UE.România, cea mai slab educată populație tânărăPonderea "presoanelor care părăsesc timpuriu școala " (tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care renunță la educație și formare profesională) a scăzut constant în UE în ultimii 10 ani, de la 13% în 2012 la 10% în 2022.Obiectivul de reducere a ratei abandonului școlar timpuriu la nivelul UE este de sub 9% până în 2030. Există însă țări ale blocului comunitar care mai au mult de lucrat pentru a coborî sub această pondere.După România, cu 16%, urmează Spania, cu 14% rata a abandonului școlar timpuriu, după care se află Ungaria, Germania și Italia, fiecare cu o pondere de 12%, potrivit Eurostat.În 2022, membrii UE care au raportat cele mai scăzute procente de abandon timpuriu de la educație și formare profesională au fost Croația (2%), Irlanda, Slovenia și Grecia (fiecare 4%), Polonia și Lituania (fiecare 5%).Bărbați versus femeiDatele arată că în 2022 mai mulți bărbați tineri au părăsit devreme educația și formarea profesională, în comparație cu femeile.Astfel, 11% este procentul în cazul bărbaților, față de 8% pentru femei. Ponderea bărbaților a scăzut de la aproape 15% în 2012 la 11% în 2022. În ceea ce privește tinerele, ponderea a scăzut de la aproape 11% în 2012 la 8% în 2022.Comparativ cu 2012, două treimi din toți membrii UE au raportat o pondere mai mică a abandonului școlar timpuriu în 2022, cu excepția Cehiei, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Luxemburgului, Ungariei, Austriei, Slovaciei și Suediei, care au raportat creșteri mici (cea mai mare fiind în jur de +2 puncte procentuale).18 țări se află deja sub pragul impus de UEOptsprezece membri UE au atins deja ținta la nivelul UE pentru 2030 pentru acest indicator: Belgia, Cehia, Irlanda, Grecia, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda