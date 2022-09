Dolarul american a trecut în premieră de pargul de 5 lei. Motivele acestei creșteri în plină tensiune mondială

BNR a anuntat joi, 22 septembrie, un curs al dolarului de peste 5 lei. Este cea mai mare valoare inregistrata in ultimii 20 de ani, in linie cu evolutiile de pe piata internationala.

Euro a ajuns la valoarea de 4,9412 lei, in usoara scadere fata de ieri. Dolarul, care este considerat o moneda sigura, este in crestere pe pietele valuare, mai ales dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea partiala, scrie Digi 24.Problemele de pe pietele energetice, dupa ce Moscova a redus aprovizionarea cu gaze in Europa, au dus in ultimele luni la o scadere a cotatiei euro si a cresterii dolarului.Cresterea dolarului va avea ca efect scumpirea gazelor si petrolului, care se tranzactioneaza pe piata internationala in moneda americana. Dollar Index, care masoara evolutia monedei americane, a urcat cu 0,9% pana la 111,55 puncte, un nou record inregistrat dupa 2002. Euro a ajuns la 0,98 dolari pentru prima data de la sfarsitul lunii octombrie 2002.Moneda americana a atins un nivel record fata de lira sterlina din martie 1985, de 1,12 dolari pentru o lira.La aceasta evolutie contribuie si decizia Rezervei Federale Americane. Pentru a a cincea oara consecutiv, FED a anuntat o noua majorare puternica, cu 0,75 puncte procentuale, a ratei dobanzii cheie. Scopul este acela de a combate inflatia ridicata. Sunt, insa, ingrijorari tot mai mari ca pretul ar putea fi o recesiune dura.Peste tot in lume, bancile centrale incearca sa aduca inflatia sub control. La inceputul lunii, si Banca Centrala Europeana si-a majorat ratele tot cu trei sferturi de punct procentual, lucru nemaiauzit pana acum.