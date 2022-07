Drumurile care se deschid până la sfârșitul anului. ”Lista e scurtă, dar economisim cel puțin două ore”

România va mai avea anul acesta încă 13 kilometri de autostradă, 40 de kilometri de drum express și un nod rutier important de câțiva kilometri. Par puțini însă avantajul este mare.

Am mai fi putut avea încă 10 kilometri de autostradă, însă autoritățile nu s-au implicat îndeajuns încât să motiveze constructorul în acest sens.40 de kilometri de drum express, economie de o oră"Lista este simplă și scurtă ca de obicei. Vorbim despre două categorii: drumurile express veritabile și autostrăzi", a spus directorul-executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, pentru Ziare.com."Drumurile express veritabile, în România sunt...momentan doar unul: Craiova – Pitești.Drumul express veritabil înseamnă drum cu acces controlat. Ce înseamnă acces controlat? Adică toate nodurile denivelate, are două benzi pe sens sau mai mult (două benzi pe sens, în cazul nostru), înseamnă parapet central și lateral - deci grad de siguranță care rivalizează cu autostrada.Prin comparație cu autostrada, drumul express nu are bandă de urgență, ci un acostament care nu este suficient de lat ca să stea un autovehicul pe el fiind considerat doar un spațiu de siguranță în caz de accident sau de evitarea unui eveniment grav. Tot ceea ce înseamnă geometria drumului, este mult mai puțin permisivă decât la autostrăzi: curbele sunt mai strânse, pantele sunt mai abrupte.Acest lucru înseamnă că gradul de siguranță este ridicat, nu este chiar ca cel de pe autostradă, dar rivalizează cu aceasta, iar gradul de confort al șoferului este ceva mai redus, pentru că benzile sunt mai înguste – 3,75 m are autostrada și 3,50 m are drumul express. Depășirile sunt mai strânse. Din acest motiv, pe autostradă avem limita de 130 km/h limita maximă de viteză, iar pe drumul express avem 120 km/h", a explicat Ionuț Ciurea.Până acum, în România s-au inaugurat 16 km de drum express, Tronsonul 2, Lotul 1 sau așa-zisa Centură Balș și inaugurăm, sperăm lotul vecin, Centura Slatina, aproximativ 24 de kilometri la sfârșitul acestei luni."Obiectivul intern al constructorului care a cerut recepția este 28 iulie. Astfel, anul acesta avem primii 40 de kilometri de drum express veritabil din țară. Aceste tronsoane au un efect foarte mare pe ruta Craiova – Pitești. Până urmă vorbim de o parte importantă construită de 30% din acest drum. Balș și Slatina erau două mari