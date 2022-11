Profitul net al Romgaz s-a dublat în primele 9 luni ale anului. Producția de gaze a scăzut

Producatorul de gaze Romgaz, companie de stat, si-a dublat profitul net in primele noua luni fata de aceeasi perioada din 2021, la 2,23 miliarde lei, in timp ce cifra de afaceri a crescut de trei ori, la 10,81 miliarde lei.

"Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2022 o cifra de afaceri de 10,81 miliarde lei, in crestere 209,24%, respectiv 7,31 miliarde lei, comparativ cu cea realizata in primele noua luni din 2021. Profitul net de 2,237 miliarde lei a fost mai mare cu 93,52%, respectiv 1,081 miliarde lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior. Profitul net consolidat pe actiune (EPS) a fost de 5,81 lei, cu 93,5% mai mare decat cel inregistrat in primele noua luni din 2021", arata raportul companiei.Grupul Romgaz este format din Romgaz SA ca societate mama si filialele Romgaz SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL si Romgaz Black Sea Limited (fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ambele detinute in proportie de 100% de Romgaz.Consumul de gaze naturale estimat la nivel national pentru perioada de raportare a fost de 78,34 TWh, cu aproximativ 14% mai mic decat cel inregistrat in perioada similara din 2021.Cota de piata a Romgaz, estimata pentru primele noua luni ale anului 2022, este de 50,6%, cu 5% mai mare ca cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut.Productia de gaze naturale realizata in primele 9 luni ale anului 2022 a fost de 3.687.400 metri cubi, fiind cu 0,5%, respectiv cu 19 milioane mc mai mica decat productia inregistrata la 9 luni 2021.Cantitatea de energie electrica produsa in primele 9 luni din 2022 a fost de 839,465 GWh, cu 97,02% mai mare (+413,365 GWh) fata de perioada similara a anului trecut. In trimestrul 3 Romgaz a produs 294,806 GWh, cu 71,806 GWh, respectiv 32,21% mai mult decat in perioada similara din 2021. Cu aceasta productie Romgaz detine o cota de piata de 2,32%."Rezultatul brut consolidat al perioadei de raportare este mai mare cu 97,85% fata de perioada similara a anului precedent (+1,32 miliarde lei) ca urmare a urmatorilor factori de influenta: cifra de afaceri consolidata a inregistrat o crestere de 209,24% (+7,316 miliarde lei) fata de perioada similara a anului 2021; veniturile din vanzarea gazelor naturale au crescut cu 210,92% (+6,296 miliarde lei), la o cantitate vanduta mai mica cu 6,22%; in perioada de noua ...citeste mai departe despre " Profitul net al Romgaz s-a dublat in primele 9 luni ale anului. Productia de gaze a scazut " pe Ziare.com