Economia României frânează în trimestrul doi! Avem însă a doua creștere economică din UE

Ritmul de creștere anuală a economiei a frânat puternic în trimestrul doi al anului în curs, în comparație cu trimestrele anterioare.

A fost însă destul de mare pentru a pune țara noastră între membrele blocului comunitar cu cele mai mari avansuri economice anuale în trimestrul doi.Evoluția de la trimestru la trimestru relevă un ușor avans, de sub 1%, în nota avansului înregistrat în ultimele nouă luni anterioare.Avans mic față de trimestrele anterioareProdusul intern brut a înregistrat în trimestrul doi din 2023, în comparație cu același trimestru al anului trecut, o creştere de 2,7% pe seria ajustată sezonier, luată în calcul de statisticile Eurostat.Este o încetinire evidentă a avansului economic, dacă este comparată cu datele statistice consemnate în trimestrele anterioare: Avans economic anual (raportat la același trimestru al anului trecut) de 2,9% în primul trimestru al lui 2023, de 4% în ultimul trimestru din 2022, respectiv de 3,7% în trimestrul trei al anului trecut.Cu toate acestea, România are a doua creștere economică anuală din UE în trimestrul doi din 2023, după Malta (3,9%) și la egalitate cu Grecia.Uniunea Europeană a înregistrat în ansamblul său o creștere economică anuală de 0,4% în trimestrul doi al anului în curs, iar zona euro un avans de 0,5%.Datele la semestruÎn primul semestru din 2023, produsul intern brut a crescut, comparativ cu prima jumătate a anului trecut, cu 1,7%, pe seria brută și cu 2,8% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.La creşterea PIB, în semestrul I 2023 faţă de semestrul I 2022, cele mai mari contribuții pozitive au fost aduse de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,5%), cu o pondere de 21,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,2%, precizează INS.Urmează informațiile și comunicațiile (+0,4%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,8% și activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 7% la formarea PIB.Economia UE stagneazăÎn comparație cu primul trimestru din 2023, avansul economic înregistrat în perioada aprilie-iunie a acestui an a fost de 0,9%, pe date ajustate sezonier.Este o evoluție comparabilă cu cea înregistrată în ultimele trimestre, în care avansul economic trimestrial (raportat la trimestrul anterior) a fost între 0,4% și 0,9%.Economia UE a stagnat în trimestrul doi din 2022 (avans zero față de primul trimestru), iar a zonei euro a înregistrat un avans marginal de 0,1%.Cele mai mari avansuri economice trimestriale au fost înregistrate în Lituania: 2,9%, Slovenia: 1,4% și Grecia: 1,3%.La polul opus, economiile cu cele mai remarcabile evoluții negative au fost Polonia: minus 2,2%, Suedia: minus 0,8% și Austria: minus 0,7%....citeste mai departe despre " Economia României frânează în trimestrul doi! Avem însă a doua creștere economică din UE " pe Ziare.com