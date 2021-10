Economia chineză a înregistrat cel mai lent ritm de creștere din ultimul an. Cauzele declinului

Economia chineză a înregistrat, în perioada iulie-septembrie 2021, cel mai lent ritm de creştere din ultimele 12 luni, din cauza crize imobiliare şi a penuriei de electricitate care afectează lanţurile de aprovizionare, informează AFP.

Datele oficiale publicate luni arată că Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat un avans de 4,9% în trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, după o creştere de 7,9% în trimestrul al doilea şi un avans de 18,3% în primul trimestru.De la un trimestru la altul, economia chineză a înregistrat o creştere de doar 0,2% în trimestrul al treilea, după un avans de 1,3% în perioada aprilie-iunie."Incertitudinile legate de conjunctura mondială se accentuează în tip ce relansarea internă rămâne instabilă şi inegală", a informat Biroul Naţional de Statistică din China (BNS).Încetinirea economiei chineze era în mare aşteptată dar cu toate acestea cifrele oficiale sunt sub estimările analiştilor care mizau pe un avans de 5,2% în trimestrul al treilea.Cifrele oficiale privind evoluţia PIB-ului Chinei sunt urmărite cu atenţie având în vedere ponderea acestei ţări în economia mondială. Cea de-a doua economie a lumii se confruntă în prezent cu mai multe provocări majore, inclusiv criza datoriilor grupului imobiliar Evergrande, întârzierile apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare şi o criză în aprovizionarea cu electricitate care a coborât productivitatea uzinelor la cel mai scăzut nivel de la începutul lui 2020, când erau în vigoare restricţiile dure impuse în contextul pandemiei de COVID-19."Ca reacţie la datele dezamăgitoare din trimestrul al treilea ne aşteptăm ca în lunile următoare factorii de decizie să adopte mai multe măsuri pentru a stimula creşterea, inclusiv asigurarea unor lichidităţi ample pe piaţa interbancară, accelerarea dezvoltării infrastructurii şi relaxarea unor aspecte ale politicilor de pe piaţa de credit şi imobiliară", susţine Louis Kuijs, economist la Oxford Economics.Oficial, Guvernul chinez şi-a propus pentru acest an o ţintă de creştere economică de cel puţin 6%. Însă, Fondul Monetar Internaţional prognozează o creştere de 8% a PIB-ului celei de-a doua economii mondiale. ...citeste mai departe despre " Economia chineză a înregistrat cel mai lent ritm de creștere din ultimul an. Cauzele declinului " pe Ziare.com