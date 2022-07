Economia Rusiei nu a căzut încă: Cel mai rău lucru urmează să vină pentru Putin

Deși războiul declanșat de Putin în Ucraina a trecut în a 5-a lună, iar sancțiunile occidentale lovesc din plin Rusia, efectele acestora nu ies în evidență în mod vizibil. Dar, de acum încolo, ceea ce este cel mai rău pentru industria și societatea rusă urmează să vină.

Dincolo de imaginile strălucitoare ale vizitatorilor din cafenelele din Moscova și de campaniile media anti-occidentale, există o realitate complet diferită a eșecului economic și tehnologic de o "amploare spectaculoasă", susține Leonid Vlasiuk, fost analist al partidului de guvernământ Rusia Unită, potrivit The Media Line.La patru luni de la începutul războiului împotriva Ucrainei, băncile rusești refolosesc cipurile cărților de credit, iar producția de mașini s-a oprit din cauza lipsei de rulmenți fabricați în Occident."Moscova de astăzi pare foarte normală și frumoasă. Nu poți spune că ceva este în neregulă sau că țara se luptă sub incidența sancțiunilor", a spus Raisa Vlasova, o israeliană care s-a întors recent din capitala Rusiei.Dacă cineva și-ar modela opiniile cu privire la evoluțiile economice globale și locale din mass-media rusă, ar crede că Occidentul este cel care suferă cel mai mult din cauza sancțiunilor pe care le-a impus Rusiei."Germania se confruntă cu o criză economică îngrozitoare din cauza Ucrainei" se arată în titlul unui articol publicat de agenția de știri RIA Novosti. "Sancțiunile au lovit Europa sub centură", este un alt titlu publicat de Sputnik.Sistemele de rachete ale SUA din Ucraina dau o lovitură lui Putin: Imagini cu explozii uriașe ale obiectivelor Rusiei VIDEOKremlinul încearcă din greu să-i facă pe ruși să creadă că Occidentul este cauza suferinței lor, dar chiar și în satele și orașele cele mai îndepărtate, oamenii înțeleg că, dacă mesele lor devin prea scumpe, nu este vina lui Joe Biden.Industriile aviatică și de mașini din Rusia sunt pe butuci"Sancțiunile împotriva Rusiei funcționează și vor continua, dar totul este, desigur, sensibil la timp. Industria grea a Rusiei este practic lichidată. Din cauza incapacității de a se asigura o aprovizionare cu rulmenți, rușii nu vor putea să-și repare tancurile sau să producă altele", a spus Vlasiuk."Același lucru este valabil și pentru industria de mașini și aviatică. Astăzi, ei repară avioanele prin schimbarea pieselor între aeronave.