Elon Musk a cumpărat peste 9% din Twitter după ce anterior criticase platforma. Prețul acțiunilor a explodat

Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a cumpărat un pachet de 9,2% din acțiunile Twitter, o dezvăluire care a provocat creşterea cu 26% a preţului acţiunilor platformei, informează Reuters.

Conform unor documente remise luni de Twitter Inc. către Autoritatea de reglementare a pieţelor bursiere din SUA, Elon Musk deţine în prezent un pachet de 73.486.938 acţiuni ordinare la Twitter, care pe baza preţului înregistrat vineri seara aveau o valoare de 2,9 miliarde de dolari. Acţiunile sunt deţinute de Elon Musk Revocable Trust. În plus, tranzacția îl face pe Musk cel mai mare acționar individual al companiei.Imediat după prezentarea acestor informaţii, acţiunile Twitter au crescut cu 26% în tranzacţiile care preced deschiderea oficială a bursei, având în vedere că vin la aproximativ o săptămână după ce Elon Musk declara că "se gândeşte serios" să înfiinţeze o nouă platformă de social media. Musk a dat acest răspuns la o întrebare pusă de un utilizator de Twitter, dacă se gândeşte să construiască o platformă de social media care să aibă la bază un algoritm de tip open source şi care ar da prioritate libertăţii de exprimare şi unde propaganda ar fi redusă.Elon Musk, care este la rândul său un utilizator frecvent al Twitter, are 80 de milioane de utilizatori şi a folosit Twitter pentru a face mai multe anunţuri care au influenţat pieţele financiare, inclusiv o posibilă transformare a Tesla într-o companie privată.În ultima vreme, Elon Musk a criticat platforma de socializare şi politicile sale. Potrivit lui Elon Musk, Twitter subminează democraţia prin eşecul de a adera la principiile libertăţii de exprimare.Free speech is essential to a functioning democracy.Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022This morning Elon Musk revealed he now owns a 9.2% passive stake in Twitter. We would expect this passive stake as just the start of broader conversations with the Twitter board/management that could ultimately lead to an active stake; more aggressive ownership role of Twitter— Dan Ives (@DivesTech) April 4, 2022Musk, care este şi fondatorul şi director general la compania de rachete SpaceX, precum şi la start-up-ul Neuralink sau la firma de infrastructură The Boring Company, este, teoretic, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de Bloomberg la peste 300 de miliarde de dolari.