Directorul general al Tesla, Elon Musk, a vândut în această săptămână încă aproximativ 22 de milioane de acţiuni ale producătorului de vehicule electrice, care valorează aproximativ 3,6 miliarde de dolari, potrivit unei declaraţii financiare, transmite CNBC.

Tranzacţiile s-au desfăşurat între luni şi miercuri, conform declaraţiilor depuse la Comisia pentru bursă şi valori mobiliare (SEC).La începutul acestui an, Musk le-a spus milioanelor săi de adepţi de pe reţelele de socializare că ”nu mai are planificate vânzări de acţiuni Tesla”, după 28 aprilie.Potrivit firmei de cercetare financiară VerityData, Musk a vândut 94.202.321 de acţiuni în acest an, la un preţ mediu de 243,46 dolari pe acţiune, pentru o sumă înainte de impozitare de aproximativ 22,93 miliarde de dolari.Directorul de cercetare al VerityData, Ben Silverman, a scris într-un e-mail către CNBC miercuri: ”Vânzările anterioare de acţiuni ale lui Musk, începând cu noiembrie 2021, au fost efectuate la momentele potrivite, aşa că acţionarii Tesla trebuie să fie atenţi la ceea ce face Musk şi nu la cuvintele lui – sau la lipsa acestora, atunci când este vorba de vânzarea lui recentă.”Cu toate acestea, el a continuat să vândă părţi din acţiunile sale considerabile deţinute la Tesla, după ce a încheiat un acord să cumpere Twitter, într-o afacere în valoare de 44 de miliarde de dolari. Achiziţia s-a încheiat la sfârşitul lunii octombrie.Musk, care este şi CEO al SpaceX, un important contractor de apărare, s-a numit imediat director executiv al companiei de social media.După preluarea Twitter de către Musk, el le-a spus angajaţilor de acolo că a vândut acţiuni Tesla pentru ”a le salva” afacerea.Musk nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.Acţiunile Tesla au scăzut semnificativ în acest an, iar declinul lor s-a accentuat de când acesta şi-a asumat şi această nouă responsabilitate. ...citeste mai departe despre " Elon Musk a vândut 22 de milioane de acțiuni Tesla. Valoarea estimată pentru tranzacții " pe Ziare.com