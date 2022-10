Enel România, cumpărată de cea mai mare firmă de electricitate din Grecia. Tranzacția depășește 1,3 miliarde de dolari

Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC) pregateste o miscare importanta de expansiune pe piata energetica, vizand sa achizitioneze 70% din filiala grupului italian Enel in Romania, intr-o tranzactie care evalueaza intreaga companie Enel Romania la 1,8 miliarde euro, releva date analizate de Profit.ro.

Un memorandum de intelegere a fost deja semnat intre cele doua mari grupuri, PPC si Enel, acordul fiind evaluat la 1,3 miliarde de euro in capitaluri proprii si 70% reprezentand datoriile filialei, inclusiv imprumuturi. Discutiile conducerii PPC cu bancile grecesti Ethniki, Piraeus, Alpha Bank, Eurobank, Attica si Optima vor incepe in perioada imediata, pentru finantarea unei parti din investitie, conform Profit.ro.Conform planului, PPC este de asteptat sa plateasca 300-400 de milioane de euro in numerar si sa acopere restul din imprumuturi, conform unui raport din media elena. Romania este o piata pe care presedintele si CEO-ul PPC, Georgios Stassis, o cunoaste, el conducand anterior operatiunile din Romania ale grupului italian.Public Power Corporation (PPC) este cea mai mare companie de electricitate din Grecia, iar Enel este un gigant pe pietele globale de electricitate, gaze naturale si energii din surse regenerabile, activand in peste 30 de tari din lume si avand o capacitate totala instalata de peste 88 GW.PPC opereaza retelele de distributie de energie din Grecia, dar si aproape 100 de centrale de productie.In mai anul acesta, dupa pierderi trimestriale in Romania de 154 milioane euro, directorul financiar al Enel, Alberto De Paoli, a declarat ca regulile de plafonare a preturilor si cele legate de tarifele de distributie din Romania "afecteaza grav" rezultatele din aceasta tara."Nu are sens sa investesti intr-un mediu excesiv de punitiv", a spus De Paoli, intrebat daca reglementarile din Romania ar putea afecta prezenta grupului in tara.