Energia electrică, gazele şi uleiul, în topul scumpirilor din ultimul an. Mărfurile nealimentare care și-au majorat prețul STATISTICĂ INS

Institutului Naţional de Statistică a publicat marţi, 10 noiembrie, un raport care arată că

energia electrică, gazele naturale, combustibilii şi uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult în ultimul an.Potrivit INS, octombrie este prima lună în care nu s-a înregistrat nicio ieftinire raportat la aceeaşi lună a anului anterior.În intervalul octombrie 2020 - octombrie 2021, preţurile la energie electrică au urcat cu 24,65%, la gaze naturale cu 46,07%, la combustibili cu 23,51% şi la uleiul comestibil cu 26,29%.În ceea ce priveşte alimentele, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit uleiul comestibil - 26,29% şi cartofii - 18,04%, însă nu au fost înregistrate şi ieftiniri.Pe de alt parte, de la începutul acestui an, citricele şi alte fructe meridionale s-a scumpit cu 19,98% şi uleiul cu 22,63%, fără a fi înregistrate ieftiniri.La categoria mărfuri nealimentare, în ultimul an cele mai mari creşteri de preţ au fost consemnate la energie electrică - 24,65%, gaze naturale - 46,07% şi combustibili - 23,51%, fără a se consemna ieftiniri.De la începutul anului 2021, preţul la energie electrică a urcat cu 23,15%, la gaze naturale cu 46,07% şi la combustibili cu 21,38%.În cazul serviciilor, cele mai mari creşteri au fost consemnate la alte servicii (plus 7,03%), cele de apă, canal, salubritate (6,51%) şi serviciile de îngrijire medicală (5,58%).De la începutul anului în curs, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate la apă, canal, salubritate (6,98%), la alte servicii (6,74%), şi serviciile poştale (5,53%). Serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 16,2%.Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,9% în luna octombrie 2021, de la 6,3% în septembrie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, mărfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). ...citeste mai departe despre " Energia electrică, gazele şi uleiul, în topul scumpirilor din ultimul an. Mărfurile nealimentare care și-au majorat prețul STATISTICĂ INS " pe Ziare.com