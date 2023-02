Este justificată presiunea pe ”înverzirea” economiei autohtone? România, mult sub media UE la emisii de gaze de seră

În perioada 1990 – 2020, economia României a consemnat cea mai mare reducere procentuală a emisiilor de gaze de seră din Uniunea Europeană, cu excepția Suediei.

Și în privința emisiilor reduse de gaze de seră/cap de locuitor România se află pe locul doi în UE, după Suedia, mult sub media europeană.Tendința de reducere a emisiilor de gaze de seră a continuat și întrimestrul trei din 2022, economia autohtonă înregistrând una din cele mai reduceri din UE, în comparație cu aceeași perioadă din 2021.România, mult sub media europeanăDin punct de vedere economic, emisiile de gaze cu efect de seră sunt asociate cu precădere industriei și zonei de energie.Astfel, în al treilea trimestru al anului 2022, sectoarele economice responsabile pentru cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră la nivelul blocului comunitar au fost "producție" (23%), "electricitate, furnizare de gaze" (21%), "gospodărie" și "agricultura" (ambele 14%), urmate de "transport și depozitare" (13%).Începând cu 1990 și până în 2020, emisiile de gaze de seră ale economiei autohtone au scăzut cu 65,4%, potrivit Eurostat, a doua cea mai mare diminuare după Suedia – 79,4%, în condițiile în care media pentru UE este de 33,3%.Prin urmare, România a emis în 2020 patru tone de gaze de seră pe cap de locuitor, al doilea cel mai mic nivel din UE după Suedia, cu un procent subunitar: 0,7 tone/cap de locuitor. Media UE este aproape dublă față de emisiile din România: 7 tone de gaze de emisii de seră/cap de locuitor.În cazul României, scăderea puternică a nivelului emisiilor de gaze de seră a fost cauzată de dezindustrializarea masivă a economiei autohtone, mai puțin de găsirea unor soluții economice mai "verzi", discuție care se află doar în ultimii ani printre subiectele prezente tot timpul pe agenda publică, odată cu introducerea Pactului Verde de către Comisia Europeană și a PNRR.Minus 2% în trimestrul III din 2022Procesul de reducere a emisiilor de gaze de seră a continuat și în trimestrul III din 2022 pentru economia României, fiind unul din cele mai puternice din UE (locul 8): minus 2%, în comparație cu trimestrul III din 2021, în condițiile în care țara noastră se află în primele locuri la avansul PIB.