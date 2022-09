Euro se apropie de nivelul record de acum un an. Ce se întâmplă cu dolarul

Dolarul scade pe piata valutara din Bucuresti si vineri, 30 septembrie. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 5,0469 lei, in scadere cu 0,0558 lei fata de ziua precedenta.

Este a treia sedinta consecutiva in care dolarul scade de la nivelul maxim atins vreodata in raport cu moneda romaneasca. Pe 28 septembrie 2022 a fost inregistrat un curs oficial de 5,1794 lei pentru un dolar american.De patru zile, insa, creste usor moneda europeana, care se apropie de nivelul maxim istoric din 22 septembrie 2021, cand cotatia a fost de 4,9495 lei.Astazi, cursul este de 4,9490 lei, mai mare cu 0,0004 lei fata de joi.Francul elvetian s-a depreciat, de la 5,2060 lei la 5,1652 lei. Iar gramul de aur s-a scumpit de la 270,5444 lei pana la 270,7253 lei. ...citeste mai departe despre " Euro se apropie de nivelul record de acum un an. Ce se intampla cu dolarul " pe Ziare.com