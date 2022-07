Cum scapă Europa de gazul rusesc. Fosta țară sovietică de unde Occidentul va primi anual peste 20 de miliarde de metri cubi

Uniunea Europeană face demersuri în regim de urgență pentru tăia dependența de gazul rusesc, în condițiile în care Gazprom tocmai a invocat ”forța majoră” și a sistat furnizarea gazului pentru cel puțin trei mari clienți europeni.

Șefa Comisiei Europene s-a deplasat luni, 18 iulie, în Azerbaidjan pentru a semna un memorandum referitor la contractarea de cantități suplimentare de gaz metan.„UE și Azerbaidjan negociază și un nou acord cuprinzător, care va permite o cooperare consolidată într-o serie largă de sectoare, inclusiv diversificarea economică, investițiile, comerțul și valorificarea la maximum a potențialului societății civile, evidențiind totodată importanța drepturilor omului și a statului de drept. În urma vizitei de astăzi de la Baku, Consiliul de Cooperare UE-Azerbaidjan se va întruni pe 19 iulie la Bruxelles pentru a analiza relațiile generale și a discuta despre posibile domenii de interes reciproc pentru cooperare în viitor", se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.Ursula vor der Leyen a postat pe Twitter un mesaj pentru a încerca să evidențieze importanța întâlnirii de la Baku.Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.Today we are laying the ground for a new partnership in this area.And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022„Sunt în Azerbaidjan pentru a semna un nou acord. Obiectivul nostru: dublarea livrărilor de gaze din Azerbaidjan în UE în câţiva ani. Această ţară va fi un partener esenţial pentru securitatea aprovizionării noastre şi pe calea neutralităţii climatice", a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.Memorandumul care va fi votat marți, 19 iulie, la nivelul Uniunii Europene are ca miză creșterea rapidă și cu un volum foarte mare a gazului metan livrat spre Europa pe coridorul sudic. Înțelegerea vizează ca, până în 2027, să poată fi livrați din Azerbaidjan minimum 20 de miliarde de metri cubi anual către UE.„Acest aspect va contribui la obiectivele de diversificare cuprinse în planul REPowerEU și va ajuta Europa să pună capăt dependenței de gazul rusesc. În baza cooperării consolidate din domeniul energiei, Azerbaidjanul deja își majorează livrările de gaze naturale către UE, de la 8,1 miliarde de metri cubi în 2021 la un volum estimat de 12 miliarde de metri cubi