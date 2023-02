Europa rezistă în fața recesiunii – TradeVille

Europa rezistă în fața recesiunii

Potrivit Comisiei Europene, se prognozeaza o crestere a economiei din zona euro de 0.9% in 2023, evitand astfel recesiunea, pe fondul unui nivel ridicat de stocare a gazelor naturale, care vor contribui la atenuarea crizei energetice. Pe de alta parte, conform sondajului Bloomberg, economia europeana va inregistra o contractie de 0.2% a PIB in primul trimestru al anului 2023, urmata de o revenire in urmatoarea perioada, care va conduce la o crestere a PIB de 0.4% in 2023. De asemenea, se asteapta ca BCE sa majoreze rata de politica monetara pana la un varf de 3.25%, in timp ce prima reducere a ratei este programata pentru al doilea trimestru din 2024. (Surse: Bloomberg (1); Bloomberg (2))Salariile Tin Pasul Cu InflatiaIn luna decembrie 2022, castigul mediu salarial brut a inregistrat o crestere de 6.4% fata de luna anterioara, pana la valoarea de 7107 RON, in timp ce castigul mediu salarial net s-a majorat cu 6.2% vs noiembrie 2022 pana la 4107 RON. Cele mai mari valori ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in segmentul fabricarii produselor de cocserie si de prelucrare a titeiului (11540 RON), in timp ce la capatul opus, cele mai mici valori, se inregistreaza la fabricarea articolelor de imbracaminte (2361 RON). In majoritatea activitatilor din sectorul economic s-au inregistrat cresteri ale nivelului salarial mediu fata de luna precedenta, atat pe fondul acordarii primelor ocazionale, cat si a cresterii productiei si a incasarilor. (Sursa: INS)Deficitul De Cont Curent Ia AmploareDeficitul contului curent al balantei de plati a inregistrat o crestere de 52% comparativ cu anul precedent, inregistrand valoarea de 26.6 mld. EUR. Totodata, balanta bunurilor a consemnat un deficit suplimentar cu 9.2 mld. EUR, in timp ce balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 3.1 mld. EUR. De asemenea, datoria externa totala s-a majorat cu 6.1 mld. EUR, impulsionata de cresterea datoriei pe termen scurt, care s-a majorat cu 15.4% vs 2021, la 45 mld. EUR. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt a fost de 82.4%, comparativ cu 79.4% la 31 decembrie 2021. (Surse: BNR; Economica.net)SUA Este Optimista In Privinta EconomieiUn sondaj realizat la sfarsitul saptamanii trecute arata ca sentimentul consumatorilor americani s-a imbunatatit in februarie, atingand un maxim al ultimelor 13 luni, dar gospodariile se asteapta totusi ca inflatia mai mare sa persiste in urmatoarele 12 luni.