Falimentul platformei de tranzacționare a criptomonedelor FTX, anchetat de procurorii din New York

Procurorii din New York anchetează prăbuşirea platformei de tranzacţionare de criptomonede FTX FOTO Pixabay

Procurorii din New York anchetează prăbuşirea platformei de tranzacţionare de criptomonede FTX, a declarat luni o sursă care cunoaşte investigaţiile, după ce aceasta a depus săptămâna trecută cerere de protecţie faţă de creditori conform legii falimentului, în urma unui val de retrageri efectuate de clienţi, transmite Reuters.

Căderea a urmat unui acord de salvare eşuat cu platforma rivală Binance, iar FTX se confruntă acum cu controlul autorităţilor de reglementare din SUA cu privire la gestionarea fondurilor clienţilor, precum şi la activităţile sale de cripto-creditare.Procuratura din Manhattan a refuzat să comenteze.Reuters a relatat săptămâna trecută, citând surse, că cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor au dispărut de la FTX.Criptomonedele au scăzut anul acesta, pe măsură ce ratele dobânzilor mai mari şi îngrijorările crescânde cu privire la o recesiune economică au afectat preţurile, ceea ce a eliminat jucători cheie precum Voyager Digital, Three Arrows Capital şi Celsius Network.Dar lovitura mai mare adusă activelor digitale a venit din momentul în care FTX, care dezvoltase o înclinaţie pentru salvarea firmelor cripto cu probleme, a arătat fisuri.Bitcoin a scăzut sub 16.000 dolari pe unitate, pentru prima dată de la sfârşitul anului 2020.Deşi investitorii au suferit pierderi semnificative, credem că această a doua "iarnă criptografică" va fi net pozitivă, deoarece colapsul FTX va apropia ecosistemul criptografic mai aproape de sectorul financiar consacrat", au scris luni analiştii Deutsche Bank, într-o notă."Prăbuşirea FTX a evidenţiat probleme structurale binecunoscute din ecosistemul cripto: rezerve insuficiente, conflict de interese, lipsă de reglementare şi transparenţă şi date nesigure."