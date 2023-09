Fed menține rata de dobânda - TradeVille

Guvernul Vrea Sa Modifice Codul Fiscal Fără Sa Mai Aștepte Cate Șase Luni

Guvernul a elaborat un proiect de OUG cu doua articole, prin care sa nu mai tina cont de perioada de șase luni care trebuie sa treacă înainte de modificarea Codului Fiscal, in anumite condiții. Aceasta propunere este făcută pentru ca modificările anunțate de Ministerul Finanțelor sa poată fi operate direct, fără curgerea termenelor prevăzute in Codul Fiscal. (Sursa: Economica.net)Activitatea Din Construcții A Avansat In Primele 7 Luni Din 2023In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2023 fata de perioada similara a anului 2022, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie bruta, cu 12.4%, respectiv cu 13.1%, ca serie ajustata. Pe elemente de structura, ca serie ajustata, creșterea volumului lucrărilor de construcții s-a înregistrat la lucrările de reparații capitale (+32.4%), lucrările de construcții noi (+11.1%) si la lucrările de întreținere si reparații curente (+8.7%). In luna iulie 2023 fata de luna iulie 2022, volumul lucrărilor de construcții a crescut ca serie bruta cu 15.8%, respectiv cu 15.9% ca serie ajustata. (Sursa: INS)Fed Menține Rata De Dobânda In Intervalul 5.25 - 5.50%Rezerva Federala Americana (Fed) a decis sa mențină rata de dobânda de politica monetara la nivelul actual, intre 5.25 – 5.50%. Fed a semnalat posibilitatea ca rata de dobânda sa rămână ridicata pentru mai mult timp. Proiecțiile economice ale Rezervei Federale indica către o rata de dobânda la valoarea mediana de 5.1%, la sfârșitul anului 2024, in creștere fata de proiecția de 4.6% comunicata in iunie. Indicele bursier S&P 500 a închis ședința de ieri in scădere cu 0.94%. (Surse: CNBC;federalreserve.gov)Declin Istoric Al Preturilor Producătorilor Din GermaniaPreturile producătorilor din Germania au scăzut cu 12.6% fata de luna august 2022, fiind cel mai mare declin înregistrat vreodată. Aceasta scădere a fost in linie cu anticipările economiștilor. In termeni lunari, fata de iulie 2023, preturile producătorilor din Germania au crescut cu 0.3%. Statisticile oferă speranța ca inflația se va domoli in cea mai mare economie a Europei. (Sursa: Reuters)2b Intelligent Soft Preț curent 5.90 RON ( -0.67% ) MCap 77.8M2B Intelligent Soft a realizat un profit net semestrial de 5.9 mil. RON (+132% vs. S1 2022), realizând 65% din ținta bugetata pentru acest an. Cifra de afaceri a fost de 16 mil. RON (+35% vs. S1 2022). Veniturile din dezvoltarea propriilor produse software au totalizat 6.8 mil. RON (+281% vs. S1 2022), contribuind la realizarea unor venituri din exploatare de 23.2 mil. RON (+71% vs. S1 2022). Având in vedere contractul semnificativ anunțat in data de 14 septembrie, managementul companiei nu exclude revizuirea cifrelor bugetate pentru 2023. Data de 13 octombrie este data de înregistrare a dividendului brut de 0.16 RON/acțiune, aprobat la AGA din 27 aprilie 2023. Randamentul acestuia, in baza ultimului preț de închidere, este de 2.71%. (Surse: raport financiar companie;calcule TradeVille)OMV Petrom Preț curent 0.6010 RON (1.09% ) MCap 37.4B P/E 5.6758Surse ale Economica.net transmit ca OMV Petrom ar dori modificarea Articolului 20 din legea offshore, care prevede anumite drepturi si obligații in cadrul explorării perimetrelor petroliere onshore si offshore. Compania este de acord cu prevederile curente ale articolului, dar cere explicitarea in lege a faptului ca statul roman nu va impune limitări suplimentare, in viitor, la vânzarea gazelor. La recenta ședința care a avut loc intre reprezentanții OMV Petrom si cei ai Guvernului, premierul Marcel Ciolacu s-ar fi opus acestei propuneri. (Sursa: Economica.net)Antibiotice Preț curent 1.165 RON (14.78% ) MCap 782M P/E 10.110Acțiunile producătorului de medicamente Antibiotice Iași s-au apreciat, ieri, cu aproape 14.8%. De la începutul anului, aprecierea acțiunii ATB este de aprox. 105.8%, in timp ce, in ultima luna, acțiunile au avansat cu 31.5%. Capitalizarea bursiera s-a majorat de la 380 mil. RON, in anul 2022, la 782 mil. RON, la închiderea de ieri. Potrivit analiștilor, ascensiunea se datorează atât performantelor financiare solide, cat si datorita implementării unui program de dezvoltare sustenabil. (Surse: ZF (1);ZF (2);BVB)ALRO S.A. Preț curent 1.560 RON ( -0.32% ) MCap 1.11B P/E 3.198Prețul acțiunilor Alro este mai mic cu 3.7% fata de nivelul de la data de 6 iulie, când a fost anunțata eliminarea acțiunilor din componenta indicelui BET, fiind substituite cu acțiunile Hidroelectrica. De la începutul anului, acțiunile Alro se tranzacționează in scădere cu 0.3%. (Sursa: ZF)Holdingrock1 Preț curent 8.00 RON (0.25% ) MCap 141M P/E -7.61Ioan-Adrian Bindea, director general al Roca Industry, a fost reales in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al holdingului pentru un mandat de doi ani, începând cu 19 septembrie 2023 si pana la 17 septembrie 2025. Ioan-Adrian Bindea a fost Președintele Consiliului de Administrație încă de la înființarea Roca Industry. Totodată, acționarii Roca Industry au aprobat realegerea lui Alexandru Savin in calitate de membru al Consiliului de Administrație. Mandatul sau expira, de asemenea, la data de 17 septembrie 2025. (Surse: raport curent (1);raport curent (2))Meta Estate Trust Preț curent 0.755 RON ( -3.82% ) MCap 65.7M P/E 7.543Meta Estate Trust reamintește acționarilor ca a convocat AGEA pentru data de 25.09.2023 (prima convocare) si pentru data de 26.09.2023 (a doua convocare). Consiliul de Administrație al Societății dorește sa își actualizeze recomandările de vot către acționari prin raportare la noile puncte de pe ordinea de zi. Printre acestea se numără o majorare de capital in valoare de 6.5 mil. RON prin emisiunea unui număr de 6,456,495 de acțiuni noi ordinare, modificarea actului constitutiv al Societății in vederea eliminării drepturilor speciale acordate acționarilor fondatori si o alta majorare de capital, in valoare de 10.2 mil. RON, prin incorporarea rezervelor. (Sursa: BVB)Boeing Co Preț curent 202.37 USD ( -1.03% ) MCap 120B P/E -26.98Boeing se așteaptă ca cererea de aeronave din partea companiilor aeriene chineze sa urce la 8,560 aeronave, pana in anul 2042, in creștere fata de estimarea de 8,485 aeronave oferita anul trecut. In prezent, compania așteaptă reluarea livrărilor de aeronave model 737 MAX in China, după o suspendare de peste 4 ani, ca urmare a accidentelor din anul 2019, care s-au datorat defecțiunilor aeronavelor de acest tip. Deschide Cont la TradeVille.