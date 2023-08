De ce firmele românești nu sunt la zi cu facturarea electronică, obligatorie din 2024. 8 din 10 companii nu sunt pregătite să treacă la sistemul de stat

Opt din zece companii (83%) declară că nu ar fi pregătite pe 1 ianuarie 2024 să înceapă să emită facturi prin sistemul de stat RO e-Factura, în timp ce doar 17% afirmă că sunt pregătite, conform unei analize întocmite de firma de consultanţă și audit EY. La sfârşitul lunii iulie, Consiliul Uniunii Europene a acordat României derogarea de a adopta facturarea electronică obligatorie, decizia fiind aplicabilă pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026. Sistemul obligatoriu de facturare electronică RO e-Factura a fost deja implementat în porțiuni restrânse, pentru tranzacții cu risc fiscal ridicat și plăți către stat (B2G), însă mare parte din companii nu sunt pregătite pentru o adopție generalizată a sistemului. Experții contabili speră că nu vor exista derogări de la programul de implementare, însă recunosc că realitatea din teren este că multe firme încă țin contabilitate pe hârtie în 2023, iar o tranziție digitală va fi foarte dificilă.

Pe parcursul webinarului EY, a fost relansat sondajul de la finele lunii iunie 2023, pentru a lua pulsul mediului de afaceri şi a vedea cât de pregătite sunt companiile din România să adopte e-Factura. Astfel, 83% din respondenţi spun că nu sunt pregătiţi să aplice factura electronică la nivel generalizat de la 1 ianuarie 2024.Întrebate care ar fi un interval considerat rezonabil pentru conformarea la regulile de facturare electronică prin intermediul platformei RO e-Factura de la data publicării legislaţiei, companiile au indicat astfel: 25% din respondenţi s-ar putea încadra într-un termen de până la 6 luni. Majoritatea însă au nevoie de mai mult timp, astfel că 45% din companii au nevoie de 6 luni până la 1 an şi 25% din companii au nevoie de 1 până la 2 ani.Doar pentru 5% dintre companii ar fi necesari mai mult de doi ani, în scădere de la 20% cât indica sondajul făcut de EY la finele lunii iunie 2023, ceea ce poate să însemne că, odată ce Consiliul UE a avizat favorabil derogarea solicitată de România, companiile au început deja analiza şi demersurile pentru conformarea la noile cerinţe de facturare, au sugerat experții EY.De ce nu sunt companiile pregătite să adopte sistemul de facturare al Ministerului FinanțelorExpertul contabil Marius Țecu, contactat de Ziare.com, a sugerat că a reieșit din studiul EY că 80% dintre companii că nu sunt pregătite probabil din cauza faptului că studiul s-a uitat la numărul antreprenorilor și companiilor care au cumpărate semnături electronice, însă contabilii ar putea ajuta pe acest front: ”Pentru a folosi acest sistem o companie are nevoie de o semnătură electronică înregistrată în relația cu ANAF. Acum depinde și de contabili cât de mult se implică pe partea asta. Din punctul meu de vedere va fi o muncă titanică. Unui contabil care are, de pildă, în jur de 50 de clienți, îi va fi foarte greu să stea să depună singur în sistem facturile emise de aceștia.””Mai sunt și acei antreprenori care încă scriu facturi de mână”, a declarat expertul. ”În momentul în care nu folosești deloc un sistem electronic, cum poți să spui că acel om e pregătit să folosească RO e-Factura? Rămâne să vedem dacă va intra în obligativitate cu adevărat de la 1 ianuarie pentru că serverele ANAF trebuie să aibă capacitatea să suporte un asemenea volum de facturi. Dacă în momentul de față aceste servere pică, mă gândesc că de la 1 ianuarie, când toată lumea o să înceapă să înregistreze facturi, vor apărea probleme”Expertul speră ca sistemul să se implementeze, deoarece E-Factura va elimina introducerea manuală a facturilor pentru contabili, iar dacă toate companiile vor raporta facturile în sistem, procesele în departamentele de contabilitate vor deveni mai ușoare, deoarece se vor putea exporta automat facturile de la furnizorii clienților lor, iar contabilul va trebui doar să verifice contabilizarea lor și să le aloce pe conturile contabile aferente.Marius Țecu a explicat că majoritatea sistemelor informatice de gestiune contabilă, precum SmartBill sau FGO, au creat punți de conexiune cu sistemul RO e-Factura pentru a evita dublarea muncii când vine vorba de înregistrarea facturilor.Importanța facturării electronice pentru combaterea evaziunii fiscaleIulian Ardeleanu, director general, Direcţia Generală de Legislaţie Fiscală şi Reglementări Vamale şi Contabile, Ministerul Finanţelor, a explicat, în cadrul evenimentului citat de Agerpres, că pentru autorităţi principalul obiectiv al trecerii la sistemul e-Factura este cel al prevenirii şi combaterii fraudei."Principalul obiectiv, pentru autorităţi, al trecerii la sistemul e-Factura, este cel al prevenirii şi combaterii fraudei, pentru că vom avea posibilitatea identificării tuturor neconcordanţelor apărute în datele raportate de contribuabili şi vom putea interveni în timp real pentru remedierea acestora. La fel de important este obiectivul creşterii transparenţei fiscale, mai ales în zona achiziţiilor publice. Implementarea sistemului e-Factura este, de altfel, benefic pentru ambele părţi, autorităţi şi mediul de afaceri, care va avea la dispoziţie un foarte bun instrument de lucru, atât în relaţia cu statul, cât şi în relaţia cu ceilalţi parteneri de afaceri", a explicat Iulian Ardeleanu.Reprezentantul MF a subliniat că firmele noi care vor trebui să se conformeze vor avea nevoie de investiţii în noi sisteme IT şi de pregătire personal, arătând însă că şi la nivelul autorităţilor vor trebui resurse pentru înrolarea eficientă a companiilor. "Analizăm dacă acest lucru să se facă în etape, astfel încât să integrăm eficient e-Factura în sistemul fiscal din România. Nu se pune acum problema unor sancţiuni pentru cei care nu vor reuşi o conformare perfectă, pentru că interesul nostru este să avem cât mai multe companii în sistem", a mai precizat Ardeleanu.La rândul său, Antoine Avram, director general, Unitatea de Management al Informaţiei, ANAF, a menţionat faptul că instituţia asigură cheltuielile publice printr-o colectare eficientă, pentru care este nevoie de o administrare fiscală digitalizată. Factura electronică reprezintă un element dintr-un întreg al digitalizării fiscale, a susţinut Avram."Trebuie să devenim cea mai performantă agenţie fiscală din UE. Urmărim să realizăm un profil al contribuabilului, în stânga patrimoniul, în dreapta obligaţia fiscală, între care trebuie să existe un echilibru perfect", a menţionat reprezentantul ANAF.Facturarea electronică în restul țărilor europeneContextul facturării electronice în Uniunea Europeană arată variații semnificative între statele membre. De exemplu, Italia a fost primul stat care a adoptat sistemul de e-Factura, fiind urmată de Polonia, Franța și Germania. Un aspect notabil este că Italia a reușit să implementeze acest sistem într-un timp mai scurt de un an, în timp ce celelalte state au necesitat aproximativ doi ani pentru a realiza această tranziție. În plus, merită menționat faptul că atât Germania, cât și România au obținut derogări de la Consiliul UE pentru amânarea implementării până în anul 2026."În privinţa implementării e-Factura generalizată în relaţia B2B, este important să ne uităm şi la ceea ce au făcut alte state membre din UE. Italia, Polonia şi Franţa au început de ceva vreme demersurile pentru adoptarea e-Factura la nivel generalizat, România şi Germania tocmai ce au obţinut derogarea Consiliului UE. O analiză a celor mai bune practici privind e-Factura la nivelul UE ar trebui să contribuie la aşezarea unui sistem cât mai eficient, odată ce se trece către e-Factura la nivel generalizat. Principalele direcţii observate sunt: timpul pe care ţările şi l-au luat pentru implementarea e-Factura - între 9 luni până la 2 ani şi jumătate, implementare etapizată în funcţie de categoriile de contribuabili - Franţa, Polonia, Italia, precum şi e-Factura ca document original pentru tranzacţiile domestice", a spus Georgiana Constantin, senior manager, Taxe indirecte, EY România.Sistemul RO e-Factura și așteptările Ministerului Finanțelor pentru implementareProiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale, așa cum arată un comunicat al ministerului de la finalul lui iulie 2023. Decizia de dezvoltare a proiectului de facturare electronică în România a fost luată după analizarea modului în care Italia a aplicat facturarea electronică generalizată atât pe relația Business to Government (B2G), cât și pe relația Business to Business (B2B) și presupune etape de proces care să permită comensurarea efectelor asupra mediului economic și gestionarea eficientă a datelor recepționatePublicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, a Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023, de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, a permis României ca, începând cu data de 1 ianuarie 2024, să instituie facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României, se precizează în comunicat. În cazul în care consideră necesară prelungirea măsurii speciale, România poate transmite Comisiei o cerere de prelungire, împreună cu un raport de evaluare a eficacității măsurilor naționale din perspectiva combaterii fraudei și a evaziunii fiscale în domeniul TVA, precum și a simplificării colectării TVA, susțin reprezentanții guvernului.