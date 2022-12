Un nou „cutremur” pe piața criptomonedelor. Fondatorul falimentarei platforme FTX a fost arestat în Bahamas

Sam Bankman-Fried, fondatorul şi fostul director general al platformei de tranzacţionare FTX, al cărei faliment a zguduit piaţa crypto, a fost arestat în Bahamas, la cererea autorităţilor americane, cu 24 de ore înainte ca tânărul să fie audiat de o comisie a Congresului SUA, relatează „The Guardian”.

Anunţul a fost făcut luni de procurorul general al ţării, care a precizat că Bahamas a primit o notificare oficială din partea SUA cu privire la o serie de acuzaţii penale formulate împotriva omului de afaceri, iar acesta urmează să fie extrădat în Statele Unite.Arestarea are loc cu doar 24 de ore înainte ca fondatorul bursei de criptomonede, acum falimentară, să depună mărturie prin videoconferinţă în faţa Comisiei pentru finanţe a Camerei Reprezentanţilor din SUA, care investighează prăbuşirea spectaculoasă a companieiLuna trecută, FTX a cerut să intre sub protecţia legii falimentului din SUA, iar Sam Bankman-Fried, care din miliardar a ajuns falit, a demisionat din funcţia de director executiv. Răsunătorul scandal a generat un val de presiuni publice pentru o mai mare reglementare a industriei criptomonedelor.Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX, una dintre cele mai mari din lume, dar acum aflată în dificultate, s-a străduit să strângă bani pentru a evita colapsul, după ce clienţii s-au grăbit să retragă 6 miliarde de dolari de pe platformă în doar 72 de ore, iar bursa rivală Binance a renunţat la un acord propus de salvare.În ultimele săptămâni, autorităţile americane au solicitat informaţii de la investitorii şi potenţialii investitori ai FTX, au declarat pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre aceste solicitări. Procurorii şi autorităţile de reglementare nu îl acuzaseră însă pe Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, de nicio infracţiune.Audierea de marţi prevăzută în Congres era prima apariţie a lui Sam Bankman-Fried în faţa legislatorilor americani.Potrivit Reuters, un purtător de cuvânt al procuraturii americane din Manhattan a confirmat că Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas, dar a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc. "În această seară, autorităţile din Bahamas l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea Guvernului SUA, în baza unui rechizitoriu sigilat, depus de Procuratura Statelor Unite din Districtul de Sud al New York", a declarat procurorul federal Damian Will