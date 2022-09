Semnal de alarmă tras de un cunoscut analist economic: Fondurile europene salvează economia Germaniei!

Cunoscutul analist economic Radu Soviani acuză faptul că fondurile europene dau o triplă lovitură dezvoltării economiei românești.

În loc să reprezinte un sprijin financiar, modul în care sunt folosite de autoritățile de la București le transformă mai degrabă într-o piatră de moară pentru economie.Fondurile europene finanțează de fapt economia Germaniei și este văduvită finanțarea proiectelor naționale de infrastructură, atât de necesare pentru România, explică analistul economic."Triplă lovitură pentru economia românească"Soviani este nemulțumit de decizia de a fi achiziționate sute de autoturisme BMW pentru poliția română, din fonduri europene, arătând că această utilizare a banilor primiți de la Bruxelles are valoare multiplicativă zero pentru economia națională."Dormiți liniștiți! Vi s-a spus de multe ori că doar fondurile europene pot salva economia! Acum vi se spune să stingeți lumina, se subvenționează profituri la companii petroliere/de energie, iar poliția română cumpără BMW-uri (vreo 600, pe bani europeni), eventual pentru a îi urmări pe bicicliștii care livrează pizza (după modelul polițiștilor motocicliști de la rutiera din București), ca să ia șpagă.Deci fondurile europene salvează economia. A Germaniei. Și "economia'" unor tovarăși dealeri BMW, locali.Este o triplă lovitură pentru economia României: (i) Stimulul românesc este pentru economia Germaniei.(II) Guvernul va raporta "absorbție'', când de fapt banii ăștia au valoare multiplicativă ZERO pentru economia României (ba chiar, la o analiză mai adâncă, negativă);iii) Banii, în loc să fie atrași în proiecte de infrastructură (cu valoare adăugată) văduvesc finanțarea proiectelor de infrastructură. Pe care le vor deturna prin ciordelile botezate paterneriat public – privat.", a scris Radu Soviani pe Facebook.Unul din riscurile majore pentru economieÎn context, trebuie amintit faptul că Banca Națională a României a atras în mai multe rânduri atenția că eșecul de a absorbi în economie fondurile europene este unul din riscurile majore pentru dezvoltarea economică a țării noastre.Este vorba nu doar de fondurile ce ar trebui primite prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență – PNRR, ci și de banii alocați prin Cadrul Financiar Multianual, în condițiile în care România mai are încă de cheltuit bani din ant