Ford va lansa şapte noi modele de mașini electrice în Europa

Producătorul auto american Ford a dezvăluit luni, 14 martie, planurile pentru lansarea a şapte noi modele de automobile electrice în Europa, un centru de asamblare a bateriilor în Germania şi o societate mixtă de producţie de celule de nichel în Turcia, ca parte a unui plan amplu de dezvoltare pe segmentul vehiculelor electrice pe continent, transmite Reuters.

”Marşul nostru către un viitor complet electric este o necesitate absolută pentru Ford, pentru a satisface nevoile de mobilitate ale clienţilor într-o Europă aflată în transformare”, a declarat Stuart Rowley, preşedintele Ford pentru Europa.Ford a declarat că va introduce pe piaţă trei noi vehicule electrice pentru pasageri şi patru noi vehicule electrice comerciale în Europa până în 2024, adăugând că intenţionează să vândă peste 600.000 de vehicule electrice în regiune până în 2026.Acest lucru, a spus Stuart Rowley, va ajuta compania să-şi atingă obiectivul global de a vinde peste 2 milioane de vehicule electrice pe an şi de a obţine o marjă de profit operaţional ajustată de 10% până în 2026.Actualizarea strategiei pentru Europa vine la scurt timp după ce Ford a anunţat o investiţie de 50 de miliarde de dolari pentru a porni electrificarea gamei sale, care include şi funcţionarea unităţii sale de vehicule electrice separat de afacerea grupului cu automobile cu combustie internă.Ca parte a strategiei sale, Ford şi-a extins parteneriatul existent cu Volkswagen, în baza căruia producătorul auto american va fabrica un al doilea vehicul electric pentru piaţa europeană pe baza platformei rivalului său german.Prin urmare, Ford îşi va dubla volumul planificat de vehicule care urmează să fie produse pe baza platformei modulare de propulsie electrică a Volkswagen, cunoscută sub numele de MEB, la 1,2 milioane de unităţi pe o perioadă de şase ani.Aceasta va include investiţii de 2 miliarde de dolari la sediul Ford din Koln, din Germania, precum şi o nouă unitate de asamblare a bateriilor, programată să înceapă operaţiunile în 2024.Ford a mai spus că a semnat un memorandum de înţelegere fără caracter obligatoriu cu SK On Co, o unitate a SK Innovation din Coreea de Sud, şi Koc Holding din Turcia pentru o societate mixtă care să producă celule NMC cu nichel, pentru asamblarea în module de matrice de baterii.Conform strategiei actualizate, Ford Otosan, companie mixtă a Ford cu Koc H ...citeste mai departe despre " Ford va lansa şapte noi modele de mașini electrice în Europa " pe Ziare.com